Раритетный суперкар Ferrari за $200 000 годами пылился в заброшенном гараже (видео)

Всего выпустили немногим более тысячи Ferrari 330 GT 2+2. У суперкара элегантный кузов от Pininfarina, а под капотом установлен 300-сильный V12.

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В США случайно обнаружили редкий Ferrari 330 GT 1967 года. Винтажный суперкар стоял заброшенным в старом гараже и давно не выезжал на дороги. Автомобилю посвятили видео на Youtube-канале Curiosity Incorporated.

[ + – ] В салоне обнаружили мышиное кубло Фото: скриншот / YouTube

Причина, по которой суперкар Ferrari оставили в гараже, пока неизвестна. Скорее всего, это связано с тем, что машина не заводится. Ей необходим ремонт двигателя и этим уже занимаются специалисты.

[ + – ] Двигатель Ferrari 330 GT не заводится Фото: скриншот / YouTube

Ferrari 330 GT 2+2 очень хорошо сохранился. Его кузов не заржавел и выглядит отлично – требуется лишь полировка лакокрасочного покрытия. Салон также в неплохом состоянии, хотя кожа местами потрескалась, а в бардачке обнаружили мышиное кубло.

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Купе Ferrari 330 GT 2+2 выпускали с 1964 по 1967 годы и всего собрали 1090 авто. Конкретно эта машина относится к обновленной второй серии модели – таких суперкаров произвели 455 и сейчас их стоимость составляет не менее 200 000 долларов.

У Ferrari 330 GT элегантный кузов от ателье Pininfarina, а под капотом установлен 4,0-литровый V12 мощностью 300 л. с. С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,8 с, а максимальная скорость составляет 245 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в Японии нашли заброшенным уникальный суперкар Ferrari за $2 миллиона.

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