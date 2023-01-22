Раритетний суперкар Ferrari за $200 000 роками припадав пилом в покинутому гаражі (відео)

Усього випустили трохи більше тисячі Ferrari 330 GT 2+2. У суперкара елегантний кузов від Pininfarina, а під капотом встановлений 300-сильний V12.

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У США випадково виявили рідкісний Ferrari 330 GT 1967 року. Вінтажний суперкар стояв покинутим у старому гаражі і давно не виїжджав на дороги. Автомобілю присвятили відео на Youtube-каналі Curiosity Incorporated.

[ + – ] У салоні виявили мишаче гніздо Фото: скриншот / YouTube

Причина, через яку суперкар Ferrari залишили в гаражі, поки що невідома. Швидше за все, це пов'язано з тим, що машина не заводиться. Їй потрібен ремонт двигуна і цим вже займаються спеціалісти.

[ + – ] Двигун Ferrari 330 GT не заводиться Фото: скриншот / YouTube

Ferrari 330 GT 2+2 дуже добре зберігся. Його кузов не заіржавів і виглядає чудово — потрібно лише полірування лакофарбового покриття. Салон також у непоганому стані, хоча шкіра подекуди потріскалася, а в бардачку виявили мишаче гніздо.

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Купе Ferrari 330 GT 2+2 випускали з 1964 по 1967 роки і всього зібрали 1090 авто. Саме ця машина належить до оновленої другої серії моделі - таких суперкарів виготовили 455 і зараз їхня вартість становить щонайменше 200 000 доларів.

У Ferrari 330 GT елегантний кузов від ательє Pininfarina, а під капотом встановлений 4,0-літровий V12 потужністю 300 к. с. З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,8 секунди, а максимальна швидкість становить 245 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в Японії знайшли занедбаним унікальний суперкар Ferrari за 2 мільйони доларів.

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