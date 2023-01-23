Знайдено єдиний у світі кабріолет Mercedes-Benz від відомого дизайнера (фото)

Дизайн цього авто розробив Поль Брак, який у 1960-х працював головним дизайнером Mercedes-Benz. Він упорався зі складним завданням, створивши по-справжньому унікальний кабріолет.

Related video

У США виявили унікальний рестомод Grand Mercedes-Benz 600SL, який натхненний знаменитими кабріолетом W113 SL Pagoda й лімузином W100 600. Його дизайн розробив Поль Брак, який працював над оригінальними моделями. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Grand Mercedes-Benz 600SL побудований на базі рідкісного R129 SL600 Silver Arrow 2002 року, яких випустили лише 100 екземплярів. Він натхненний класичними моделями 60-х.

[ + – ] Grand Mercedes-Benz 600SL отримав хромовані деталі Фото: Classic Car Restorations

Одного разу перед Полем Браком поставили завдання представити кабріолет Mercedes 600 1967 року випуску. Після цього дизайнер створив шість різних концептів, а в майстерні Classic Car Restorations вибрали один із них.

Цей рестомод збудували у 2010 році. Задню та передню частини авто значно переробили. Основною проблемою стало те, що R129 SL600 Silver Arrow був набагато ширшим, ніж старий W113 SL Pagoda.

[ + – ] Капот Grand Mercedes-Benz 600SL відкривається не так, як в оригінального SL600 Silver Arrow Фото: Classic Car Restorations

У результаті команда змогла виправити всі недоліки та завершила проєкт. Автомобіль пофарбували в сріблястий колір, а багато деталей екстер'єру зробили хромованими.

[ + – ] Інтер'єр оригінального SL600 Silver Arrow залишили без змін Фото: Classic Car Restorations

Під капотом у Grand Mercedes-Benz 600SL встановлений 6,0-літровий двигун V12 потужністю 394 к.с. і крутним моментом 569 Нм.

Важливо

Раритетний суперкар Ferrari за $200 000 роками припадав пилом в покинутому гаражі (відео)

Рестомод розганяється від 0 до 100 км/год за 6 секунд. На автомобіль також встановили сучасну гальмівну систему.

Раніше Фокус писав, що в Парижі на автосалон Artcurial виставили культовий Citroen 2CV 1961 року.