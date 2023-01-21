Непримітний 62-річний Citroen 2CV продають за ціною нового Porsche Cayenne (фото)
Унікальний Citroen 2CV Sahara є провісником сучасних кросоверів. Мініатюрний автомобіль оснащений повним приводом та одразу двома двигунами.
У Парижі на автосалон Artcurial виставили культовий Citroen 2CV 1961 року. Відому бюджетну модель планують продати за досить високою ціною від 80 000 до 120 000 євро на рівні нового Porsche Cayenne. Деталі авто розкрили на сайті аукціонного дому.
Масовий Citroen 2CV ніколи не був таким дорогим. Всього випустили понад 5 мільйонів цих машин і новими вони були вдвічі дешевшими за бюджетний Volkswagen Beetle. Нині вони також є доступною класикою.
Висока ціна Citroen 2CV обумовлена тим, що на аукціон виставлено дуже рідкісну версію підвищеної прохідності Sahara. По суті, це перший у світі кросовер.
Конструкція Citroen 2CV Sahara дуже оригінальна. У нього відразу два 375-кубові 12-сильні мотори: один обертає передні колеса, другий — задні.Важливо
Так реалізований повний привід, причому задній двигун можна відключити для економії палива. Максимальна швидкість становить 105 км/год із двома моторами та 64 км/год – з одним.
Усього з 1958 року випустили лише 694 Citroen 2CV Sahara. До наших днів дійшли лише 27 цих унікальних авто і цим обумовлена їхня висока вартість.
Раніше Фокус повідомляв, що на цей аукціон виставлений унікальний кабріолет 1950 року, створений українцем. Його оцінили у 700 000 євро.
Також ми писали, що продається дуже рідкісний та незвичайний позашляховик Ferrari 1970 року.