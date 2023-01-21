Неприметный 62-летний Citroen 2CV продают по цене нового Porsche Cayenne (фото)

Уникальный Citroen 2CV Sahara является предвестником современных кроссоверов. Миниатюрный автомобиль оснащен полным приводом и сразу двумя двигателями.

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В Париже на автосалон Artcurial выставили культовый Citroen 2CV 1961 года. Знаменитую бюджетную модель планируют продать по довольно высокой цене от 80 000 до 120 000 евро — на уровне нового Porsche Cayenne. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

[ + – ] Автомобиль планируют продать по цене от 80 000 до 120 000 евро Фото: Artcurial

Массовый Citroen 2CV никогда не был столь дорогим. Всего выпустили свыше 5 миллионов этих машин и новыми они были вдвое дешевле бюджетного Volkswagen Beetle. Сейчас они также являются доступной классикой.

[ + – ] До наших дней сохранились только 27 Citroen 2CV Sahara Фото: Artcurial

Высокая цена Citroen 2CV обусловлена тем, что на аукцион выставлена очень редкая версия повышенной проходимости Sahara. По сути, это первый в мире кроссовер.

[ + – ] Максимальная скорость авто составляет 105 км/ч Фото: Artcurial [ + – ] Сзади установлен дополнительный двигатель Фото: Artcurial

Конструкция Citroen 2CV Sahara весьма оригинальная. У него сразу два 375-кубовых 12-сильных мотора: один вращает передние колеса, второй – задние.

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Таким образом реализован полный привод, причем задний мотор можно отключить для экономии топлива. Максимальная скорость составляет 105 км/ч с двумя моторами и 64 км/ч – с одним.

[ + – ] Citroen 2CV Sahara считается предком современных кроссоверов Фото: Artcurial

Всего с 1958 года выпустили только 694 Citroen 2CV Sahara. До наших дней дошли лишь 27 этих уникальных авто и этим обусловлена их высокая стоимость.

Ранее Фокус сообщал, что на этот же аукцион выставлен уникальный кабриолет 1950 года, созданный украинцем. Его оценили в 700 000 евро.

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