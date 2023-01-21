Неприметный 62-летний Citroen 2CV продают по цене нового Porsche Cayenne (фото)
Уникальный Citroen 2CV Sahara является предвестником современных кроссоверов. Миниатюрный автомобиль оснащен полным приводом и сразу двумя двигателями.
В Париже на автосалон Artcurial выставили культовый Citroen 2CV 1961 года. Знаменитую бюджетную модель планируют продать по довольно высокой цене от 80 000 до 120 000 евро — на уровне нового Porsche Cayenne. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.
Массовый Citroen 2CV никогда не был столь дорогим. Всего выпустили свыше 5 миллионов этих машин и новыми они были вдвое дешевле бюджетного Volkswagen Beetle. Сейчас они также являются доступной классикой.
Высокая цена Citroen 2CV обусловлена тем, что на аукцион выставлена очень редкая версия повышенной проходимости Sahara. По сути, это первый в мире кроссовер.
Конструкция Citroen 2CV Sahara весьма оригинальная. У него сразу два 375-кубовых 12-сильных мотора: один вращает передние колеса, второй – задние.Важно
Таким образом реализован полный привод, причем задний мотор можно отключить для экономии топлива. Максимальная скорость составляет 105 км/ч с двумя моторами и 64 км/ч – с одним.
Всего с 1958 года выпустили только 694 Citroen 2CV Sahara. До наших дней дошли лишь 27 этих уникальных авто и этим обусловлена их высокая стоимость.
Ранее Фокус сообщал, что на этот же аукцион выставлен уникальный кабриолет 1950 года, созданный украинцем. Его оценили в 700 000 евро.
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