Виявлено єдиний у світі Mercedes-Benz E-Class із дверима "крило чайки" (фото)

Усього було виготовлено лише десять таких авто, і лише один із них отримав двері "крило чайки". Власник ексклюзивного авто не збирається розлучатися з ним.

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У Німеччині автолюбитель на ім'я Тіно Зовко володіє унікальним Mercedes-Benz C124 із дверима "крило чайки". Подробиці про автомобіль розповіли на сайті Petrolicious.

Уперше Тіно побачив автомобіль на обкладинці журналу 1989 року. На ньому красувався цей унікальний Mercedes-Benz 124 із незвичайними дверима.

Авто отримало назву Boschert B300 Gullwing і став даниною пошани оригінальному Mercedes-Benz W198 Gullwing. Конструктор Гартмут Бошерт планував створити 200 таких автомобілів, але було випущено лише десять, і лише один отримав двері "крило чайки".

[ + – ] Тільки один у світі Boschert B300 отримав двері "крило чайки" Фото: Petrolicious

Автомобіль був у не найкращому стані та мав проблеми з двигуном. Тіно згодом дозволив собі ексклюзивний Boschert B300 Gullwing.

Кузов авто пофарбований у два сірих кольори різних відтінків. Інтер'єр виконаний у двокольоровій фіолетовій гамі.

[ + – ] Boschert B300 Gullwing отримав двокольорове забарвлення кузова Фото: Petrolicious

Для того, щоб додати в автомобіль незвичайні двері, довелося посилити кузов. Наприклад, дверні пороги стали помітно товстішими та ширшими, ніж у стандартного кабріолета Mercedes-Benz C124.

[ + – ] Інтер'єр авто був повністю перероблений у порівнянні зі стандартним Mercedes-Benz C124 Фото: Petrolicious

Під капотом встановлений 3,0-літровий шестициліндровий двигун M103, доповнений двома турбінами Garrett. Він видає потужність 283 к.с. і може розвивати максимальну швидкість понад 265 км/год.

[ + – ] Boschert B300 Gullwing приводить у рух турбований 3,0-літровий двигун Фото: Petrolicious

Після того, як Тіно став власником автомобіля своєї мрії, він привіз його своєму другу на ремонт. Він привів його у відмінний стан і виправив багато поломок.

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На зустрічі Mercedes Exoten Forum цей Boschert B300 Gullwing посів перше місце в категорії найекзотичніших доробок Mercedes. Експерти відзначили ексклюзивність авто і його стан.

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