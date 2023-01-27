Новий купе-кросовер Mercedes-Benz показали на фото до прем'єри

Новий Mercedes GLE Coupe зміниться зовні та отримає доопрацьований салон. Кросовер запропонують у бензинових, дизельних та гібридних модифікаціях.

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Опубліковано перші офіційні знімки нового Mercedes-Benz GLE Coupe. Купе-кросовер пройде фейсліфтинг і буде представлений наступного тижня. Фото опублікували на сторінці Mercedes-Benz у Twitter.

[ + – ] Кросоверу змінили бампер, оптику та решітку радіатора Фото: Mercedes-Benz

Кросовер Mercedes GLE Coupe 2023 можна упізнати за новими фарами та ліхтарями. Крім того, змінені грати радіатора та бампери. Версії від AMG, як і раніше, відрізнятимуться більш агресивним дизайном передньої частини. Раніше авто бачили під час тестів на автодромі Нюрбургрінг, проте змінені кузовні деталі у нього були прикриті камуфляжем.

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Салон Mercedes GLE Coupe ще не показали. Очікується, що кросовер отримає нове кермо як у седана E-Class та збільшений тачскрін мультимедіа.

[ + – ] Купе-кросовер бачили під час тестів на Нюрбургрингу Фото: carscoops.com

Швидше за все двигуни Mercedes GLE Coupe залишаться без змін. Нагадаємо, кросовер пропонують з бензиновими турбомоторами об'ємом 2,0 л (258 к. с.), 3,0 л (367 і 435 к. с.) та 4,0 л (490 і 612 к. с.), а також турбодизелями об'ємом 2,0 л (245 к. с.) та 3,0 л (272 і 330 к. с.). Залишаться в лінійці й плагін-гібриди на 320 та 333 к. с.

Раніше Фокус розповідав про новий Mercedes E-Class. Зображення седана також потрапили до Інтернету до прем'єри.

Також ми писали, що кросовер Mercedes-Benz GLC вперше отримав семимісцеву версію.