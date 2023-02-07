Вантажопідйомність 2 тонни та запас ходу 400 км: Mercedes Sprinter став електромобілем (фото)

Електромобіль Mercedes eSprinter запропонують у версіях на 136 та 204 к. с. і з трьома варіантами батареї. "Далекобійна" модифікація здатна проїхати 400 км без підзарядки.

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Лінійку Mercedes-Benz Sprinter 2023 доповнив новий електричний варіант. Комерційна модель надійде у продаж із другої половини нинішнього року й буде представлена у 60 країнах світу. Деталі новинки розкрили на офіційному сайті німецької марки.

[ + – ] Об'єм вантажного відсіку фургона сягає 14 куб. м Фото: Mercedes-Benz

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Новий Mercedes eSprinter (саме так названий електрокар) запропонують у версіях потужністю 136 і 204 к. с. з крутним моментом 400 Н∙м. На вибір будуть доступні літій-залізо-фосфатні батареї ємністю 56, 81 та 113 кВт∙год і в останньому випадку запас ходу складе приблизно 400 км. Заряджання в швидкому режимі (потужністю до 115 кВт) займе від 28 до 42 хвилин.

[ + – ] Електрокар доступний і як голе шасі Фото: Mercedes-Benz

Візуально електромобіль Mercedes Sprinter нічим не відрізняється від стандартної дизельної моделі. Його запропонують у двох варіантах за довжиною та з вантажопідйомністю до 2 тонн. Можна буде вибрати фургон із вантажним відсіком об'ємом 14 куб. м або голе шасі, на яке можна встановити кузов чи кунг.

[ + – ] Комплектацію Sprinter поповнила мультимедійна система MBUX Фото: Mercedes-Benz

Салон Mercedes eSprinter також практично не змінився. Головне нововведення всередині — стандартний сенсорний дисплей мультимедійної системи MBUX із голосовим керуванням.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий електромобіль Mercedes EQE із запасом ходу понад 600 км.

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