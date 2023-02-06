Новий Mercedes-AMG E63 вперше стане 700-сильним гібридом

Mercedes-AMG E63 наступного покоління стане ще швидшим. Новинка зможе рухатися лише на електротязі та отримає передові технології.

Related video

У Mercedes підтвердили, що модель E63 AMG наступного покоління отримає силову гібридну установку. Модель втратить 4,0-літровий двигун V8, але стане потужнішою. Про це повідомили на сайті Wards Auto.

Mercedes-AMG E63 стане під'єднуваним гібридом. В основі силової установки буде 3,0-літровий шестициліндровий турбодвигун. Його доповнять електромотором.

Нагадаємо, що нові Mercedes-AMG C63 та GT63 S E-Performance також стали гібридами. Компактний седан може проїхати близько 13 км лише на електротязі, а топовий ліфтбек у лінійці – до 12 км. Найімовірніше, E63 AMG наступного покоління отримає схожий запас ходу.

За чутками, потужність силової установки нового Mercedes-AMG E63 складе понад 700 к. с. Крутний момент очікується на рівні 1000 Нм.

Заряджена модель наступного покоління отримає окрему двоступінчасту коробку передач з електронним диференціалом підвищеного тертя передачі потужності електромотора на задні колеса. Бензиновий двигун працюватиме в парі з дев'ятиступінчастою коробкою передач AMG Speedshift MCT.

Крім топової версії моделі буде представлена модифікація E53. Вона також отримає силову установку з 3,0-літровим шестициліндровим двигуном та електромотором, але її потужність буде нижчою.

Важливо

Mercedes представив прощальні заряджені C63 та E63 з двигуном V8 (фото)

Прем'єра нового покоління Mercedes-AMG E63 відбудеться наприкінці 2023 або на початку 2024 року. Наразі модель активно проходить заводські випробування.

Раніше Фокус писав, що у Києві з'явився новий електричний седан Mercedes-Benz EQE.