Mercedes-AMG показав найпотужнішу 800-сильну гібридну установку

Першим новий моторний агрегат отримає супергібрид Mercedes-AMG GT 73.

Компанія Mercedes-Benz представила свою новітню гібридну силову установку E Performance, якою незабаром укомплектують спорткар Mercedes-AMG GT 73. Передні колеса обертає бітурбодвигун M177 V8 4.0, доповнений стартер-генератором з ремінним приводом (14 к.с.) і пов'язаний з дев'ятиступеневою коробкою передач AMG Speedshift MCT.

Задні колеса приводяться модулем, що складається із синхронного електромотора (204 к.с., 320 Нм) і двоступеневої коробки передач, об'єднаної з керованим електронікою заднім диференціалом. З коробкою AMG Speedshift MCT електромотор ніяк не пов'язаний.

Потужність мотора V8 у складі E Performance не повідомляється, але відома сукупна віддача гібридної установки — 816 к.с. і 1000 Нм крутного моменту.

[ + – ] Mercedes-AMG GT 73

Над електромотором встановлена 400-вольта літій-іонна батарея, що складається з 560 осередків. Для забезпечення оптимальної температури батареї (45 градусів за Цельсієм) використовується 14 літрів охолоджуючої рідини. Важить така батарея 89 кг.

Заряджається акумуляторна батарея від мережі за допомогою бортової зарядки на 3,7 кВт. Також передбачена можливість підзарядки під час їзди за рахунок системи рекуперацій енергії з чотирма встановленими режимами роботи. Найефективніше — Level 3, який дозволяє керувати автомобілем "в одну педаль" і накопичувати до 90 кВт енергії.

[ + – ] Гібридна силова установка Mercedes E Performance

Сама гібридна силова установка працює у шести режимах — Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race та Individual. По п'ять алгоритмів роботи передбачено для системи стабілізації, повного приводу і активного заднього диференціала. На електротязі Mercedes-AMG GT 73 зможе розганятися до 130 км/год, а прискорюватися з місця до 100 км/год — менш ніж за 3 секунди.

Таку ж гібридну систему отримає і майбутній суперседан Mercedes-AMG C 63 4Matic + EQ Power Sport. Однак замість мотора V8 його укомплектують 2-літровим чотирициліндровим двигуном М139 з комбінованим електронаддувом. Сукупна віддача силової установки складе 653 к.с. Супергібрид на базі нового Mercedes-AMG C 63 очікується у 2022 році.