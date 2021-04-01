Mercedes-AMG показал мощнейшую 800-сильную гибридную установку

Первым новый моторный агрегат получит супергибрид Mercedes-AMG GT 73.

Компания Mercedes-Benz представила свою новейшую гибридную силовую установку E Performance, которой вскоре укомплектуют спорткар Mercedes-AMG GT 73. Передние колеса вращает битурбодвигатель M177 V8 4.0, дополненный стартер-генератором с ременным приводом (14 л.с.) и сопряженный с девятиступенчатой коробкой передач AMG Speedshift MCT.

Задние колеса приводятся модулем, состоящим из синхронного электромотора (204 л.с.,320 Нм) и двухступенчатой коробки передач, объединенной с управляемым электроникой задним самоблокирующимся дифференциалом. С коробкой AMG Speedshift MCT электромотор никак не связан.

Мощность мотора V8 в составе E Performance не сообщается, но известна совокупная отдача гибридной установки — 816 л.с. и 1000 Нм крутящего момента.

[ + – ] Mercedes-AMG GT 73

Над электромотором установлена 400-вольтовая литий-ионная батарея, состоящая из 560 ячеек. Для обеспечения оптимальной температуры батареи (45 градусов по Цельсию) используется 14 литров охлаждающей жидкости. Весит такая батарея 89 кг.

Заряжается аккумуляторный блок от сети с помощью бортовой зарядки на 3,7 кВт. Также предусмотрена возможность подзарядки во время езды за счет системы рекуперации энергии с четырьмя предустановленными режимами работы. Эффективнее всего — Level 3, который позволяет управлять автомобилем "в одну педаль" и накапливать до 90 кВт энергии.

[ + – ] Гибридная силовая установка Mercedes E Performance

Сама гибридная силовая установка работает в шести режимах — Electric, Comfort, Sport, Sport+, Race и Individual. По пять алгоритмов работы предусмотрено для системы стабилизации, полного привода и активного заднего дифференциала. На электротяге Mercedes-AMG GT 73 сможет разгоняться до 130 км/ч, а ускоряться с места до 100 км/ч — менее чем за 3 секунды.

Такую же гибридную систему получит и будущий суперседан Mercedes-AMG C 63 4Matic+ EQ Power Sport. Однако вместо мотора V8 его укомплектуют 2-литровым четырехцилиндровым двигателем М139 с комбинированным электронаддувом. Совокупная отдача силовой установки составит 653 л.с. Супергибрид на базе нового Mercedes-AMG C 63 ожидается в 2022 году.