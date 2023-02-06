Новый Mercedes-AMG E63 впервые станет 700-сильным гибридом

Mercedes-AMG E63 следующего поколения станет еще быстрее. Новинка сможет двигаться только на электротяге и получит передовые технологии.

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В Mercedes подтвердили, что модель E63 AMG следующего поколения получит гибридную силовую установку. Модель лишится 4,0-литрового двигателя V8, но станет мощнее. Об этом сообщили на сайте Wards Auto.

Mercedes-AMG E63 станет подключаемым гибридом. В основе силовой установки будет 3,0-литровый шестицилиндровый турбодвигатель. Его дополнят электромотором.

Напомним, что новые Mercedes-AMG C63 и GT63 S E-Performance также стали гибридами. Компактный седан может проехать около 13 км только на электротяге, а топовый лифтбек в линейке — до 12 км. Вероятнее всего, E63 AMG следующего поколения получит похожий запас хода.

По слухам, мощность силовой установки нового Mercedes-AMG E63 составит более 700 л.с. Крутящий момент ожидается на уровне 1000 Нм.

Заряженная модель следующего поколения получит отдельную двухступенчатую коробку передач с электронным дифференциалом повышенного трения для передачи мощности электромотора на задние колеса. Бензиновый двигатель будет работать в паре с девятиступенчатой ​​коробкой передач AMG Speedshift MCT.

Помимо топовой версии модели будет представлена и модификация E53. Она также получит силовую установку с 3,0-литровым шестицилиндровым двигателем и электромотором, но ее мощность будет ниже.

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Премьера нового поколения Mercedes-AMG E63 состоится в конце 2023 или начале 2024 года. Сейчас модель активно проходит заводские испытания.

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