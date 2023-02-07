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Авто

Volkswagen презентовал недорогой городской кроссовер за $23 500 (фото)

Volkswagen Tharu 2023, Volkswagen Tharu, Volkswagen Taos, кроссовер Volkswagen, новый Volkswagen Tharu
Фото: Volkswagen | У Volkswagen Tharu изменена передняя часть

Кросоверу Volkswagen Tharu изменили дизайн и интерьер. Модель будет доступна в бензиновых и электрических версиях.

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Опубликованы первые фото Volkswagen Tharu 2023. Бюджетный компактный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с весны по цене примерно от 23 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

Volkswagen Tharu 2023, Volkswagen Tharu, Volkswagen Taos, кроссовер Volkswagen, новый Volkswagen Tharu Fullscreen
Фонари растянуты на всю ширину кузова
Фото: Volkswagen

Обновленный Volkswagen Tharu (в некоторых странах модель известна как Taos) узнается по новой решетке радиатора и диодной подсветке, увеличенным фарам и более агрессивному бамперу. Фонари растянуты на всю ширину кузова. Также заменены передние крылья, а за доплату предложен внедорожный пакет с защитным пластиковым обвесом.

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Главные новшества в салоне – руль от VW Golf и большой 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Топовые версии получили виртуальную панель приборов. Среди опций есть панорамная крыша, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

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В салоне заменены руль и сенсорный дисплей
Фото: Volkswagen

На смену 1,4-литровому бензиновому мотору пришла 1,5-литровая турбочетверка мощностью 160 л. с. Также в линейке остается 2,0-литровый 190-сильный 190-сильный двигатель с наддувом, а в некоторых странах предложен и 136-сильный электромобиль Volkswagen e-Tharu с запасом хода 315 км. Привод у кроссовера может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что новый электромобиль Volkswagen ID.3 сфотографировали до презентации.