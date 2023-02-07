Volkswagen презентовал недорогой городской кроссовер за $23 500 (фото)

Кросоверу Volkswagen Tharu изменили дизайн и интерьер. Модель будет доступна в бензиновых и электрических версиях.

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Опубликованы первые фото Volkswagen Tharu 2023. Бюджетный компактный кроссовер прошел фейслифтинг и поступит в продажу с весны по цене примерно от 23 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

[ + – ] Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Volkswagen

Обновленный Volkswagen Tharu (в некоторых странах модель известна как Taos) узнается по новой решетке радиатора и диодной подсветке, увеличенным фарам и более агрессивному бамперу. Фонари растянуты на всю ширину кузова. Также заменены передние крылья, а за доплату предложен внедорожный пакет с защитным пластиковым обвесом.

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Главные новшества в салоне – руль от VW Golf и большой 12-дюймовый тачскрин мультимедийной системы. Топовые версии получили виртуальную панель приборов. Среди опций есть панорамная крыша, камеры кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

[ + – ] В салоне заменены руль и сенсорный дисплей Фото: Volkswagen

На смену 1,4-литровому бензиновому мотору пришла 1,5-литровая турбочетверка мощностью 160 л. с. Также в линейке остается 2,0-литровый 190-сильный 190-сильный двигатель с наддувом, а в некоторых странах предложен и 136-сильный электромобиль Volkswagen e-Tharu с запасом хода 315 км. Привод у кроссовера может быть передним или полным.

Ранее Фокус сообщал, что новый электромобиль Volkswagen ID.3 сфотографировали до презентации.