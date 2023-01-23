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Новый Volkswagen Passat B9 рассекретили до премьеры (фото)

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Фото: carscoops.com | Дизайн Volkswagen Passat выполнят в духе младшего Golf

Volkswagen Passat B9 будет предложен исключительно в кузове универсал. Все бензиновые и дизельные двигатели модели дополнят гибридной установкой.

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В интернете появились первые изображения Volkswagen Passat девятого поколения. Презентация модели должна состояться в нынешнем году. Об этом сообщает сайт Carsccops.

Новый Volkswagen Passat B9 неоднократно видели на тестах. Прототипы модели были закамуфлированы, но все же дизайн удалось разглядеть и на основе шпионских фото и создали рендеры.

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Volkswagen Passat B9 предложат исключительно в кузове универсал
Фото: carscoops.com

Volkswagen Passat 2023 предложат исключительно в кузове универсал – седан уже сняли с производства и на смену ему придет электромобиль Volkswagen ID.7. Passat по-прежнему будет построен на платформе MQB, а его близким родственником станет Skoda Superb нового поколения. Две модели готовятся выпускать на заводе в Братиславе.

Дизайн Volkswagen Passat B9 выдержан в духе младшего Golf. У авто раскосые фары и широкая решетка радиатора. Внешний вид получился элегантнее, чем у предшественника.

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Универсал Volkswagen Passat подрастет в размерах, что сделает его просторнее внутри и увеличит объем багажника. Салон на рендерах не показали, но известно, что авто получит увеличенный виртуальный щиток приборов и огромный 15-дюймовый тачскрин мультимедиа.

Новый VW Passat 2023 сохранит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также 2,0-литровые турбодизели, но всех их дополнят 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Можно будет выбрать передний или полный привод.

Флагманом в линейке станет подзаряжаемый гибрид. Его мощность планируют увеличить до 272 л. с., а запас хода на электротяге вырастет до 100 км.

Ранее Фокус сообщал, что новый Volkswagen Jetta также рассекретили на первых изображениях.