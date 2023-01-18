Новый Volkswagen Jetta 2024 рассекречен до премьеры (фото)

Volkswagen Jetta следующего поколения станет солиднее и современнее. Дизайнеры показали возможный дизайн будущей новинки.

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Компания Volkswagen готовит компактный седан Jetta нового поколения. Дизайнеры представили, как будет выглядеть новинка. Подробности рассказали на YouTube-канале AutoYa.

Volkswagen Jetta следующего поколения может получить более агрессивный внешний вид и новые технологии. Седан будет похож на флагманский электромобиль ID.7.

[ + – ] Новый Volkswagen Jetta получит более современный интерьер Фото: AutoYa

В Volkswagen пока не собираются прощаться со своими автомобилями с ДВС. Именно поэтому появление нового поколения популярного седана может стать только вопросом времени.

Электрификация затронет многие модели бренда, в том числе и Jetta. Двигатели седана могут дополнить мягким гибридом, а также обновить полностью электрическую версию.

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Спереди у нового Volkswagen Jetta появится узкая решетка радиатора. Под ней разместят широкий воздухозаборник, как у седана Lamando.

Помимо этого Volkswagen может расширить цветовую гамму следующего поколения седана. Модель пользуется спросом у молодой аудитории, поэтому ожидаются новые яркие цвета.

[ + – ] Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова Фото: AutoYa [ + – ] Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова [ + – ] Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова [ + – ] Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова [ + – ] Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова [ + – ] Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова [ + – ] Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова

Ранее Фокус писал, что обновленный Volkswagen Touareg 2023 модельного года сфотографировали почти без камуфляжа.