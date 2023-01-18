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Авто

Новый Volkswagen Jetta 2024 рассекречен до премьеры (фото)

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Фото: AutoYa | Новый Volkswagen Jetta может получить более агрессивный внешний вид и передовые технологии

Volkswagen Jetta следующего поколения станет солиднее и современнее. Дизайнеры показали возможный дизайн будущей новинки.

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Компания Volkswagen готовит компактный седан Jetta нового поколения. Дизайнеры представили, как будет выглядеть новинка. Подробности рассказали на YouTube-канале AutoYa.

Volkswagen Jetta следующего поколения может получить более агрессивный внешний вид и новые технологии. Седан будет похож на флагманский электромобиль ID.7.

Volkswagen Jetta Fullscreen
Новый Volkswagen Jetta получит более современный интерьер
Фото: AutoYa

В Volkswagen пока не собираются прощаться со своими автомобилями с ДВС. Именно поэтому появление нового поколения популярного седана может стать только вопросом времени.

Электрификация затронет многие модели бренда, в том числе и Jetta. Двигатели седана могут дополнить мягким гибридом, а также обновить полностью электрическую версию.

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Спереди у нового Volkswagen Jetta появится узкая решетка радиатора. Под ней разместят широкий воздухозаборник, как у седана Lamando.

Помимо этого Volkswagen может расширить цветовую гамму следующего поколения седана. Модель пользуется спросом у молодой аудитории, поэтому ожидаются новые яркие цвета.

Volkswagen Jetta Fullscreen
Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова
Фото: AutoYa
Volkswagen Jetta Fullscreen
Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова
Volkswagen Jetta Fullscreen
Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова
Volkswagen Jetta Fullscreen
Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова
Volkswagen Jetta Fullscreen
Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова
Volkswagen Jetta Fullscreen
Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова
Volkswagen Jetta Fullscreen
Volkswagen Jetta может получить новые цвета кузова
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta
Volkswagen Jetta

Ранее Фокус писал, что обновленный Volkswagen Touareg 2023 модельного года сфотографировали почти без камуфляжа.