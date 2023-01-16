Volkswagen выпустит электрический дом на колесах в ретро-стиле (фото)

Новый Volkswagen ID.California получит фирменную подъемную крышу. В салоне электрокара появятся раскладной стол, поворотные кресла и мини-кухня.

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Линейку электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz пополнит автодом California. Его должны презентовать в 2024 или 2025 году. Об этом стало известно сайту Carscoops.

[ + – ] Дом на колесах предложат с задним и полным приводом Фото: carscoops.com

Новый Volkswagen California продолжит традиции кемперов, создаваемых с 60-х годов. Электрокар напоминает знаменитых предков по дизайну, ведь внешность VW ID.Buzz выполнена в ретро-стиле. В общих чертах концепция модели не изменится: автодом Volkswagen получит подъемную крышу, увеличивающую внутреннее пространство.

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В салоне минивэна появятся раскладной столик, откидные стулья и поворачивающиеся кресла. Также внутри обустроят небольшую кухню с раковиной, газовой плитой и различными шкафами для поклажи.

[ + – ] В салоне появятся столик и кухня Фото: Volkswagen

За основу для дома на колесах, скорее всего, будет взята удлиненная семиместная версия Volkswagen ID.Buzz. Она дебютирует в нынешнем году.

Электромобиль Volkswagen ID.California будет доступен в 204-сильном заднеприводном и 340-сильном полноприводном вариантах. Запас хода составит около 400 км.

Ранее Фокус сообщал, что новые кемперы презентовал и Lexus. Их создали на базе моделей повышенной проходимости.

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