Volkswagen випустить електричний будинок на колесах у ретро-стилі (фото)

Новий Volkswagen ID.California отримає фірмовий підйомний дах. У салоні електрокара з'являться розкладний стіл, поворотні крісла та мінікухня.

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Лінійку електричного мінівена Volkswagen ID.Buzz поповнить автобудинок California. Його мають презентувати у 2024 чи 2025 році. Про це стало відомо сайту Carscoops.

[ + – ] Будинок на колесах запропонують із заднім та повним приводом Фото: carscoops.com

Новий Volkswagen California продовжить традиції кемперів, що створюються з 60-х років. Електрокар нагадує знаменитих предків за дизайном, адже зовнішність VW ID.Buzz виконана у ретро-стилі. Загалом концепція моделі не зміниться: автобудинок Volkswagen отримає підйомний дах, що збільшує внутрішній простір.

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У салоні мінівена з'являться розкладний столик, відкидні стільці і крісла, що повертаються. Також усередині облаштують невелику кухню з раковиною, газовою плитою та різноманітними шафами для поклажі.

[ + – ] У салоні з'являться столик та кухня Фото: Volkswagen

За основу для будинку на колесах, швидше за все, буде взято подовжену семимісну версію Volkswagen ID.Buzz. Вона дебютує цього року.

Електромобіль Volkswagen ID.California буде доступний у 204-сильному задньопривідному та 340-сильному повнопривідному варіантах. Запас ходу становитиме близько 400 км.

Раніше Фокус повідомляв, що нові кемпери презентував і Lexus. Їх створили з урахуванням моделей підвищеної прохідності.

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