Volkswagen випустить електричний будинок на колесах у ретро-стилі (фото)
Новий Volkswagen ID.California отримає фірмовий підйомний дах. У салоні електрокара з'являться розкладний стіл, поворотні крісла та мінікухня.
Лінійку електричного мінівена Volkswagen ID.Buzz поповнить автобудинок California. Його мають презентувати у 2024 чи 2025 році. Про це стало відомо сайту Carscoops.
Новий Volkswagen California продовжить традиції кемперів, що створюються з 60-х років. Електрокар нагадує знаменитих предків за дизайном, адже зовнішність VW ID.Buzz виконана у ретро-стилі. Загалом концепція моделі не зміниться: автобудинок Volkswagen отримає підйомний дах, що збільшує внутрішній простір.Важливо
У салоні мінівена з'являться розкладний столик, відкидні стільці і крісла, що повертаються. Також усередині облаштують невелику кухню з раковиною, газовою плитою та різноманітними шафами для поклажі.
За основу для будинку на колесах, швидше за все, буде взято подовжену семимісну версію Volkswagen ID.Buzz. Вона дебютує цього року.
Електромобіль Volkswagen ID.California буде доступний у 204-сильному задньопривідному та 340-сильному повнопривідному варіантах. Запас ходу становитиме близько 400 км.
Раніше Фокус повідомляв, що нові кемпери презентував і Lexus. Їх створили з урахуванням моделей підвищеної прохідності.
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