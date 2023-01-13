Зовнішність оновленого кросовера Volkswagen Touareg розкрили до прем'єри (фото)

Volkswagen вивів на тести одразу кілька прототипів оновленого Touareg для 2023 модельного року. Кросовер зміниться зовні та отримає нові технології.

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Оновлений Volkswagen Touareg 2023 модельного року сфотографували майже без камуфляжу. Кросовер стане більш сучасним на вигляд та отримає деякі технічні доопрацювання. Перші знімки авто опубліковано на сайті Motor1.

Прототипи оновленого Volkswagen Touareg проходять випробування у північних регіонах Європи. Бренд подбав про те, щоб дизайн новинки не розкрили повністю до прем'єри, тому на деяких частинах кузова нанесли розумний камуфляж. Він маскує деякі елементи екстер'єру автомобіля.

[ + – ] На кузові прототипу оновленого Volkswagen Touareg використано розумний камуфляж [ + – ] Задні ліхтарі оновленого Volkswagen Touareg отримають нову графіку [ + – ] Volkswagen тестує відразу кілька прототипів оновленого кросовера [ + – ] На тестах помітили і базову версію кросовера

Найімовірніше, серійний Volkswagen Touareg 2023 модельного року отримає змінену решітку радіатора та фари. Задні ліхтарі також оновлять, замінивши їхню внутрішню графіку.

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На кришці багажника одного із прототипів помітили значок eHybrid. Він натякає на гібридний силовий агрегат під капотом, що підключається. За чутками, Volkswagen готує заряджену версію Touareg R з 3,0-літровим бензиновим двигуном та електромотором. Потужність силової установки становитиме близько 500 к. с.

Раніше Фокус писав, що Volkswagen готує новий електрокросовер, який стане доповненням до позашляхових моделей ID.4 та ID.5.