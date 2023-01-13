Внешность обновленного кроссовера Volkswagen Touareg раскрыли до премьеры (фото)

Volkswagen вывел на тесты сразу несколько прототипов обновленного Touareg для 2023 модельного года. Кроссовер изменится внешне и получит новые технологии.

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Обновленный Volkswagen Touareg 2023 модельного года сфотографировали почти без камуфляжа. Кроссовер станет более современным на вид и получит некоторые технические доработки. Первые снимки авто опубликовали на сайте Motor1.

Прототипы обновленного Volkswagen Touareg проходит испытания в северных регионах Европы. Бренд позаботился о том, чтобы дизайн новинки не раскрыли полностью до премьеры, поэтому на некоторых частях кузова нанесли умный камуфляж. Он маскирует некоторые элементы экстерьера автомобиля.

[ + – ] На кузове прототипа обновленного Volkswagen Touareg используется умный камуфляж [ + – ] Задние фонари обновленного Volkswagen Touareg получат новую графику [ + – ] Volkswagen тестирует сразу несколько прототипов обновленного кроссовера [ + – ] На тестах была замечена и базовая версия кроссовера

Вероятнее всего, серийный Volkswagen Touareg 2023 модельного года получит измененную решетку радиатора и фары. Задние фонари также обновят, заменив их внутреннею графику.

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На крышке багажника одного из прототипов заметили значок eHybrid. Он намекает на подключаемый гибридный силовой агрегат под капотом. По слухам, Volkswagen готовит заряженную версию Touareg R с 3,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Мощность силовой установки составит около 500 л.с.

Ранее Фокус писал, что Volkswagen готовит новый электрокроссовер, который станет дополнением к внедорожным моделям ID.4 и ID.5.