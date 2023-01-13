Внешность обновленного кроссовера Volkswagen Touareg раскрыли до премьеры (фото)
Volkswagen вывел на тесты сразу несколько прототипов обновленного Touareg для 2023 модельного года. Кроссовер изменится внешне и получит новые технологии.
Обновленный Volkswagen Touareg 2023 модельного года сфотографировали почти без камуфляжа. Кроссовер станет более современным на вид и получит некоторые технические доработки. Первые снимки авто опубликовали на сайте Motor1.
Прототипы обновленного Volkswagen Touareg проходит испытания в северных регионах Европы. Бренд позаботился о том, чтобы дизайн новинки не раскрыли полностью до премьеры, поэтому на некоторых частях кузова нанесли умный камуфляж. Он маскирует некоторые элементы экстерьера автомобиля.
Вероятнее всего, серийный Volkswagen Touareg 2023 модельного года получит измененную решетку радиатора и фары. Задние фонари также обновят, заменив их внутреннею графику.
На крышке багажника одного из прототипов заметили значок eHybrid. Он намекает на подключаемый гибридный силовой агрегат под капотом. По слухам, Volkswagen готовит заряженную версию Touareg R с 3,0-литровым бензиновым двигателем и электромотором. Мощность силовой установки составит около 500 л.с.
Ранее Фокус писал, что Volkswagen готовит новый электрокроссовер, который станет дополнением к внедорожным моделям ID.4 и ID.5.