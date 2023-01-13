Lexus презентовал оригинальные модели повышенной проходимости: подробности и фото

Кроссовер Lexus RX и внедорожник GX получили версии для внедорожного туризма с палатками на крыше. Кроме того, презентовали оригинальный багги с водородным мотором.

Related video

На автошоу в Токио дебютировали три новых Lexus для бездорожья. Их разработали в рамках проекта Overtail призванного популяризировать поездки на природу – на пикник или в поход с палаткой. Подробности авто раскрыли на официальном сайте Lexus.

[ + – ] Lexus RX Outdoor Фото: Lexus

Кроссовер Lexus RX и внедорожник Lexus GX получили версии повышенной проходимости Outdoor. Оба авто оснащены раскладными палатками на крыше, защитой днища и 18-дюймовой внедорожной резиной.

[ + – ] Lexus RX Outdoor оснащен гибридной установкой Фото: Lexus

Важно

В Украине появятся два новых кроссовера Lexus: первые подробности (фото)

Новый Lexus RX Outdoor также отличается черной решеткой радиатора и увеличенным на 20 мм клиренсом. Он является подзаряженным гибридом – оснащен 306-сильной установкой, состоящей из 2,5-литровой бензиновой четверки и пары электромоторов.

[ + – ] Lexus GX Outdoor Фото: Lexus

В Lexus GX Outdoor появились подножки и дополнительная диодная оптика, а также усилена подвеска. Под капотом внедорожника установлен классический 4,6-литровый V8 на 301 л. с.

[ + – ] У Lexus GX Outdoor усилена подвеска Фото: Lexus

Третья модель Lexus – очень нестандартная. Это багги ROV 2 – улучшенная версия прошлогоднего концепт-кара. Внедорожнику усилили подвеску и установили безвоздушные шины, которым не страшны проколы. Его 1,0-литровый мотор работает на водороде.

[ + – ] Багги Lexus ROV Фото: Lexus

Формально все три авто являются концепт-карами. Впрочем, для Lexus RX и GX внедорожные аксессуары должны поступить в продажу, то есть модели Outdoor можно будет воссоздать своими силами.

Ранее Фокус сообщал, что Lexus RX также получил спортивную версию с тюнингом.