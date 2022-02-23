Новый электромобиль Chevrolet получит революционные шины: они не боятся прокола

Шины Michelin Uptis не имеют заполненных воздухом камер. Вместо этого они получили прочный каркас жесткости.

Электромобиль Chevrolet Bolt второго поколения станет первым в мире авто, стандартно оснащенным инновационными безвоздушными шинами Michelin Uptis. Об этом сообщил президент Michelin North America Алексис Гарсен в интервью CNN.

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Безвоздушные шины Michelin Uptis создавались при участии концерна General Motors. Сейчас они активно тестируются на различных моделях легковых авто – в том числе и на нынешнем Chevrolet Bolt. В производство их планируют запустить в 2024 году и именно в то же время должен появиться новый Chevrolet Bolt.

[ + – ] Революционные шины тестируют на нынешнем Chevrolet Bolt Фото: Michelin

Особенность безвоздушных шин – отсутствие заполненной воздухом камеры. Ее заменяет прочный каркас из резины, усиленной фибергласом. Соответственно, покрышки не боятся прокола и не нужно следить за их давлением.

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В Michelin активно работают над безвоздушными шинами с 2005 года. Некоторые их модели уже выпускают и устанавливают на спецтехнику и багги. Разработчикам удалось побороть недостатки покрышек – повышенный нагрев и жесткую езду.

[ + – ] Шинам Michelin Uptis не страшен прокол Фото: Michelin

Uptis же создают именно для легковых моделей. В Michelin заявили, что их будут продавать вместе с дисками – того требует конструкция шины. Поначалу шины поступят в продажу в Азии, а затем уже их начнут ставить на новый Chevrolet Bolt.

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