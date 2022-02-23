Новий електромобіль Chevrolet отримає революційні шини: вони не бояться проколу

Шини Michelin Uptis не мають наповнених повітрям камер. Натомість вони отримали міцний каркас жорсткості.

Електромобіль Chevrolet Bolt другого покоління стане першим у світі авто, стандартно оснащеним інноваційними безповітряними шинами Michelin Uptis. Про це повідомив президент Michelin North America Алексіс Гарсен в інтерв'ю CNN.

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Безповітряні шини Michelin Uptis створювалися з участю концерну General Motors. Наразі вони активно тестуються на різних моделях легкових автомобілів — зокрема і на нинішньому Chevrolet Bolt. У виробництво їх планують запустити у 2024 році і саме в той же час має з'явитись новий Chevrolet Bolt.

[ + – ] Революційні шини тестують на поточному Chevrolet Bolt Фото: Michelin

Особливість безповітряних шин – відсутність наповненої повітрям камери. Її замінює міцний каркас із гуми, посиленої фібергласом. Відповідно, покришки не бояться проколу і не варто стежити за їхнім тиском.

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У Michelin активно працюють над безповітряними шинами з 2005 року. Деякі їх моделі вже випускають та встановлюють на спецтехніку та багі. Розробникам вдалося подолати недоліки покришок – підвищений нагрів та жорстку їзду.

[ + – ] Шинам Michelin Uptis не страшний прокол Фото: Michelin

Uptis створюють саме для легкових моделей. У Michelin заявили, що їх продаватимуть разом із дисками – того вимагає конструкція шини. Спочатку шини надійдуть у продаж в Азії, а потім їх почнуть ставити на новий Chevrolet Bolt.

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