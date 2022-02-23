Британці показали конкурента Skoda Octavia за 12 тисяч доларів: він може з'явитися в Україні
MG5 Scorpio – седан С-класу зі спортивними нотками у дизайні. Його оснастили 181-сильним турбомотором.
Опубліковано перші офіційні фото MG5 Scorpio. Бюджетний седан С-класу від британського бренду мають представити незабаром і з весни він надійде у продаж. Про це повідомляє сайт Autohome.
Scorpio – оновлена спортивна версія MG5 другого покоління. Седан пройшов фейсліфтинг менш ніж через два роки після дебюту. У Китаї його запропонують за ціною приблизно від 75 тис. юанів ($12 000). Модель експортуватиме і в інші країни, тому є шанс, що вона з'явиться і в Україні, адже в нас британсько-китайська компанія представлена на ринку і попереднє покоління MG5 продається.
В автомобіля динамічний профіль з аркоподібним дахом. Відрізнити MG5 Scorpio можна за новою решіткою радіатора та більш вузькими світлодіодними фарами. Крім того, седан отримав більш агресивний передній бампер і новий капот, а ззаду видно чотири вихлопні труби.Важливо
За розмірами новий MG5 Scorpio можна порівняти зі Skoda Octavia:
- Довжина – 4695 мм
- Ширина – 1842 мм
- Висота – 1480 мм
- Колісна база – 2680 мм
Фото салону не опубліковані. Проте відомо, що седан оснащений 1,5-літровим бензиновим турбомотором, потужність якого збільшили з 173 до 181 к. с. У парі з ним працює 7-ступенева роботизована КПП із двома зчепленнями.
Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen готує новий бюджетний седан. Він коштуватиме від $13 500.