Наступника Volkswagen Polo Sedan за $13 500 показали на перших зображеннях та відео

Volkswagen Virtus – седан на основі моделі Polo. Авто є близьким родичем нового Skoda Slavia.

Опублікували перші тизери Volkswagen Virtus 2022. Саме так називається седан Volkswagen Polo, який незабаром вийде на світовий ринок. Про це повідомляють на офіційній сторінці Volkswagen у Twitter.

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[ + – ] У седана нові фари, грати радіатора та передній бампер Фото: Volkswagen

Презентація Volkswagen Virtus 2022 відбудеться 8 березня. Слід зазначити, що наступника Volkswagen Polo Sedan випускають ще з 2017 року, проте донедавна його представляли тільки на американському ринку.

Тепер модель буде глобальною та стане на конвеєр в Індії. Там же випускають і родинний автомобіль Skoda Slavia (обидві моделі побудовані на платформі MQB-A0-IN). Ціна становитиме 13 500-21 500 доларів.

[ + – ] Дорестайлінговий Volkswagen Virtus для американського ринку Фото: Volkswagen

Судячи з фото, новий Volkswagen Virtus отримає змінені фари, радіаторні грати й передній бампер зі збільшеним повітрозабірником.

Розміри Volkswagen Virtus 2022:

Довжина – 4480 мм

Ширина – 1752 мм

Висота – 1487 мм

Колісна база – 2651 мм

Об'єм багажника – 521 л

Топові версії моделі отримають віртуальну панель приладів та новий 10-дюймовий сенсорний екран. Крім того, їх комплектація включатиме безключовий доступ, панорамний дах, клімат-контроль, вентиляцію сидінь, навігацію, бездротову зарядку смартфонів та камеру заднього виду.

[ + – ] Прем'єра Volkswagen Virtus 2022 запланована на 8 березня

Седан Volkswagen Virtus збереже 1,0-літровий 115-сильний бензиновий турбомотор, а також отримає нову 1,5-літрову турбочетвірку на 150 к. с. У першому випадку передбачені 6-ступінчаста механічна та автоматична КПП, а в другому – механіка або 7-ступінчастий робот DSG.

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