Преемника Volkswagen Polo Sedan за $13 500 показали на первых изображениях и видео

Volkswagen Virtus – седан на базе модели Polo. Автомобиль является близким родственником нового Skoda Slavia.

Опубликованы первые тизеры Volkswagen Virtus 2022. Именно так называется седан Volkswagen Polo, который вскоре выйдет на глобальный рынок. Об этом сообщается на официальной странице Volkswagen в Twitter.

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[ + – ] У седана новые фары, решетка радиатора и передний бампер Фото: Volkswagen

Презентация Volkswagen Virtus 2022 состоится 8 марта. Следует отметить, что преемник Volkswagen Polo Sedan выпускают еще с 2017 года, однако до недавнего времени он был представлен исключительно на южноамериканском рынке.

Теперь модель станет глобальной и станет на конвейер в Индии. Там же выпускают и родственный седан Skoda Slavia (обе модели построены на платформе MQB-A0-IN). Цена составит 13 500-21 500 долларов.

[ + – ] Дорестайлинговый Volkswagen Virtus для южноамериканского рынка Фото: Volkswagen

Судя по фото, новый Volkswagen Virtus получит измененные фары, решетку радиатора и передний бампер с увеличенным воздухозаборником.

Размеры Volkswagen Virtus 2022:

Длина – 4480 мм

Ширина – 1752 мм

Высота – 1487 мм

Колесная база – 2651 мм

Объем багажника – 521 л

Топовые версии модели получат виртуальную панель приборов и новый 10-дюймовый сенсорный экран. Кроме того, их комплектация будет включать бесключевой доступ, панорамную крышу, климат-контроль, вентиляцию сидений, навигацию, беспроводную зарядку смартфонов и камеру заднего вида.

[ + – ] Видео наследника Volkswagen Polo Sedan: Премьера Volkswagen Virtus 2022 запланирована на 8 марта

Даигатели Volkswagen Virtus

Седан Volkswagen Virtus сохранит 1,0-литровый 115-сильный бензиновый турбомотор, а также получит новую 1,5-литровую турбочетверку на 150 л. с. В первом случае предусмотрены 6-ступенчатые механическая и автоматическая КПП, а во втором – механика или 7-ступенчатый робот DSG.

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