Fiat представив недорогі гібриди з витратою 4,5 л на 100 км

Fiat Tipo та Fiat 500X отримали економічні гібридні версії. Їхній продаж стартує з квітня.

Лінійку Fiat поповнили одразу дві нові гібридні моделі. Бензиново-електричні версії отримали кросовер Fiat 500X і модель С-класу Fiat Tipo. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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[ + – ] Витрата палива – 4,5 л/100 км у змішаному циклі Фото: Stellantis

Характеристики Fiat Tipo Hybrid і Fiat 500X Hybrid

Нові Fiat Tipo Hybrid і Fiat 500X Hybrid оснащені 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою, що розвиває 130 к. с. і володіє крутним моментом 240 Н∙м. Ще 20 к с. та 55 Н∙м при розгоні додає невеликий 48-вольтний електромотор. Таку ж силову установку недавно отримали й кросовери Jeep.

Із 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями розгін до сотні займає 9,3 с в Tipo і 9,4 с в 500X. Силова установка в обох моделях витрачає в середньому всього 4,5 л/100 км і містить на 11% менше СО2 у вихлопі, ніж 1,3-літрова бензинова турбочетвірка.

Фото: Stellantis

Комплектація та ціна гібридів Fiat Tipo Hybrid і Fiat 500X Hybrid

Візуально й у салоні гібриди Fiat нічим не відрізняються від бензинових побратимів. А ось комплектація розширена й тепер включає безключовий доступ, підігрів сидінь і контроль "сліпих" зон.

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Обидві моделі надійдуть у продаж у Європі з квітня за ціною приблизно від 25 тис. євро. Поки що презентували гібридний позашляховий універсал Fiat Tipo Cross SW, але незабаром таку силову установку повинні отримати і хетчбек, і седан Tipo.

Раніше Фокус повідомляв, що лінійку Skoda Fabia поповнила найшвидша та найдорожча версія. Хетчбек здатний розвинути 225 км/год.