Jeep показав два економічні кросовери: у них нестандартне оздоблення салону (відео)

Гібриди Jeep Compass і Renegade на 15% економічніші за бензинові аналоги. На невеликих швидкостях вони можуть пересуватися на електротязі.

Jeep розширив палітру версій моделей Renegade і Compass. Кросовери одержали нову модифікацію e-Hybrid. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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[ + – ] Бензинова 130-сильна турбочетвірка доповнена електромотором на 20 к. с. Фото: Stellantis

Нові Jeep Compass e-Hybrid і Renegade e-Hybrid оснащені 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою, що розвиває 130 к. с. і володіє максимальним крутним моментом 240 Н∙м. У парі з нею працює електродвигун, що дає додатково 20 к. с. та 55 Н∙м.

[ + – ] Кросовери запропоновані в особливому двокольоровому забарвленні Фото: Stellantis

Обидва кросовери передньопривідні й отримали 7-ступінчасту роботизовану КПП з двома зчепленнями. Передбачено й систему рекуперативного гальмування.

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Гібридна установка допомагає знизити витрату палива приблизно на 15% — до 5,6 л/100 км у Renegade та 6,1 л/100 км у Compass. До того ж, викиди СО2 знижено і складають 130-139 г/км у Renegade e-Hybrid та 133-140 г/км у Compass e-Hybrid. На невеликих швидкостях автомобілі можуть деякий час пересуватися на електротязі.

[ + – ] Оздоблення салону отримано шляхом переробки пластику, виловленого в Середземному морі. Фото: Stellantis

Крім того, Jeep Renegade e-Hybrid і Compass e-Hybrid запропоновані в особливій версії Upland із двоколірним забарвленням і легкосплавними дисками діаметром 17 або 18-дюймів. Матеріали в обробці салону отримані шляхом переробки пластику, виловленого із Середземного моря.

[ + – ] Витрата палива у гібридів на 15% менша, ніж у бензинових моделей

Варто зазначити, що в лінійці Jeep Renegade і Compass уже є гібриди, що заряджаються, потужністю 190 і 240 к. с. Проте вони відчутно дорожчі: Renegade коштує від 38 тис. євро, а Compass — від 44 тис. Версії e-Hybrid обіцяють бути значно дешевшими.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep Renegade незабаром пройде оновлення. Перші фото кросовера вже показали.