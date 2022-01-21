Jeep показал два экономичных кроссовера: у них нестандартная отделка салона (видео)

Гибриды Jeep Compass и Renegade на 15% экономичнее бензиновых аналогов. На малых скоростях они могут передвигаться на электротяге.

Jeep расширил палитру версий моделей Renegade и Compass. Кроссоверы получили новую модификацию e-Hybrid. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

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[ + – ] Бензиновая 130-сильная турбочетверка дополнена электромотором на 20 л. с. Фото: Stellantis

Новые Jeep Compass e-Hybrid и Renegade e-Hybrid оснащены 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой, развивающей 130 л. с. и обладающей максимальным крутящим моментом в 240 Н∙м. В паре с ней работает электромотор, дающий дополнительно 20 л. с. и 55 Н∙м.

[ + – ] Кроссоверы предложены в особой двухцветной окраске Фото: Stellantis

Оба кроссовера переднеприводные и получили 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями. Предусмотрена и система рекуперативного торможения.

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Гибридная установка помогает снизить расход топлива примерно на 15% — до 5,6 л/100 км в Renegade и 6,1 л/100 км в Compass. К тому же, выбросы СО2 снижены и составляют 130-139 г/км в Renegade e-Hybrid и 133-140 г/км в Compass e-Hybrid. На малых скоростях автомобили могут некоторое время передвигаться на электротяге.

[ + – ] Отделка салона получена путем переработки пластика, выловленного в Средиземном море Фото: Stellantis

Кроме того, Jeep Renegade e-Hybrid и Compass e-Hybrid предложены в особой версии Upland с двухцветной окраской и легкосплавными дисками диаметром 17 или 18-дюймов. Материалы в отделке салона получены путем переработки пластика, выловленного из Средиземного моря.

[ + – ] Расход топлива у гибридов на 15% меньше, чем у бензиновіх моделей

Следует отметить, что в линейке Jeep Renegade и Compass уже есть подзаряжаемые гибриды мощностью 190 и 240 л. с. Однако они ощутимо дороже: Renegade стоит от 38 тыс. евро, а Compass – от 44 тыс. Версии e-Hybrid обещают быть существенно дешевле.

Ранее Фокус сообщал, что Jeep Renegade вскоре пройдет обновление. Первые фото кроссовера уже показали.