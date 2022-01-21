Jeep показал два экономичных кроссовера: у них нестандартная отделка салона (видео)
Гибриды Jeep Compass и Renegade на 15% экономичнее бензиновых аналогов. На малых скоростях они могут передвигаться на электротяге.
Jeep расширил палитру версий моделей Renegade и Compass. Кроссоверы получили новую модификацию e-Hybrid. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.
Новые Jeep Compass e-Hybrid и Renegade e-Hybrid оснащены 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой, развивающей 130 л. с. и обладающей максимальным крутящим моментом в 240 Н∙м. В паре с ней работает электромотор, дающий дополнительно 20 л. с. и 55 Н∙м.
Оба кроссовера переднеприводные и получили 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями. Предусмотрена и система рекуперативного торможения.Важно
Гибридная установка помогает снизить расход топлива примерно на 15% — до 5,6 л/100 км в Renegade и 6,1 л/100 км в Compass. К тому же, выбросы СО2 снижены и составляют 130-139 г/км в Renegade e-Hybrid и 133-140 г/км в Compass e-Hybrid. На малых скоростях автомобили могут некоторое время передвигаться на электротяге.
Кроме того, Jeep Renegade e-Hybrid и Compass e-Hybrid предложены в особой версии Upland с двухцветной окраской и легкосплавными дисками диаметром 17 или 18-дюймов. Материалы в отделке салона получены путем переработки пластика, выловленного из Средиземного моря.
Следует отметить, что в линейке Jeep Renegade и Compass уже есть подзаряжаемые гибриды мощностью 190 и 240 л. с. Однако они ощутимо дороже: Renegade стоит от 38 тыс. евро, а Compass – от 44 тыс. Версии e-Hybrid обещают быть существенно дешевле.
Ранее Фокус сообщал, что Jeep Renegade вскоре пройдет обновление. Первые фото кроссовера уже показали.