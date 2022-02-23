Британцы показали конкурента Skoda Octavia за $12 тысяч: он может появиться в Украине

MG5 Scorpio – седан С-класса со спортивными нотками в дизайне. Его оснастили 181-сильным турбомотором.

Опубликованы первые официальные фото MG5 Scorpio. Бюджетный седан С-класса от британского бренда должны представить в скором времени и с весны он поступит в продажу. Об этом сообщает сайт Autohome.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Scorpio – обновленная спортивная версия MG5 второго поколения. Седан прошел фейслифтинг менее, чем через два года после дебюта. В Китае его предложат по цене примерно от 75 тыс. юаней ($12 000). Модель будет экспортировать и в другие страны, так есть шанс, что она появится и в Украине, ведь у нас британско-китайская компания представлена на рынке и предыдущее поколение MG5 продается.

[ + – ] MG5 Scorpio получил 181-сильный турбомотор

У автомобиля динамичный профиль с аркообразной крышей. Отличить MG5 Scorpio можно по новой решетке радиатора и более узким светодиодным фарам. Кроме того, седан получил более агрессивный передний бампер и новый капот, а сзади видны четыре выхлопных трубы.

Важно

Новый кроссовер от Geely и Volvo за $12 500 показали на фото: он может появиться в Украине

По размерам новый MG5 Scorpio сопоставим с Skoda Octavia:

Длина – 4695 мм

Ширина – 1842 мм

Высота – 1480 мм

Колесная база – 2680 мм

[ + – ] MG5 Scorpio будет стоить от 12 тыс. долларов Фото: autohome.com.cn

Фото салона по не опубликованы. Зато известно, что седан оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором, мощность которого увеличили с 173 до 181 л. с. В паре с ним работает 7-ступенчатая роботизированная КПП с двумя сцеплениями.

Ранее Фокус сообщал, что Volkswagen готовит новый бюджетный седан. Он будет стоить от $13 500.