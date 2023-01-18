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Авто

Новий Volkswagen Jetta 2024 розсекречено до прем'єри (фото)

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Фото: AutoYa | Новий Volkswagen Jetta може отримати більш агресивний зовнішній вигляд та передові технології

Volkswagen Jetta наступного покоління стане соліднішим і сучаснішим. Дизайнери показали можливий дизайн майбутньої новинки.

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Компанія Volkswagen готує компактний седан Jetta нового покоління. Дизайнери показали, як виглядатиме новинка. Подробиці розповіли на Youtube-каналі AutoYa.

Volkswagen Jetta наступного покоління може отримати більш агресивний зовнішній вигляд та нові технології. Седан буде схожий на флагманський електромобіль ID.7.

Volkswagen Jetta Fullscreen
Новий Volkswagen Jetta отримає більш сучасний інтер'єр
Фото: AutoYa

У Volkswagen поки що не збираються прощатися зі своїми автомобілями з ДВЗ. Саме тому поява нового покоління популярного седана може стати лише питанням часу.

Електрифікація торкнеться багатьох моделей бренду, у тому числі і Jetta. Двигуни седана можуть доповнити м'яким гібридом, а також повністю оновити електричну версію.

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Попереду у нового Volkswagen Jetta з'явиться вузька решітка радіатора. Під нею розмістять широкий повітрозабірник, як у седана Lamando.

Крім цього, Volkswagen може розширити колірну гаму наступного покоління седана. Модель має попит у молодої аудиторії, тому очікуються нові яскраві кольори.

Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова Fullscreen
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Фото: AutoYa
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова Fullscreen
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова Fullscreen
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова Fullscreen
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова Fullscreen
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова Fullscreen
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова Fullscreen
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова
Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова

Раніше Фокус писав, що оновлений Volkswagen Touareg 2023 модельного року сфотографували майже без камуфляжу.