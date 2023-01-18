Новий Volkswagen Jetta 2024 розсекречено до прем'єри (фото)

Volkswagen Jetta наступного покоління стане соліднішим і сучаснішим. Дизайнери показали можливий дизайн майбутньої новинки.

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Компанія Volkswagen готує компактний седан Jetta нового покоління. Дизайнери показали, як виглядатиме новинка. Подробиці розповіли на Youtube-каналі AutoYa.

Volkswagen Jetta наступного покоління може отримати більш агресивний зовнішній вигляд та нові технології. Седан буде схожий на флагманський електромобіль ID.7.

[ + – ] Новий Volkswagen Jetta отримає більш сучасний інтер'єр Фото: AutoYa

У Volkswagen поки що не збираються прощатися зі своїми автомобілями з ДВЗ. Саме тому поява нового покоління популярного седана може стати лише питанням часу.

Електрифікація торкнеться багатьох моделей бренду, у тому числі і Jetta. Двигуни седана можуть доповнити м'яким гібридом, а також повністю оновити електричну версію.

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Попереду у нового Volkswagen Jetta з'явиться вузька решітка радіатора. Під нею розмістять широкий повітрозабірник, як у седана Lamando.

Крім цього, Volkswagen може розширити колірну гаму наступного покоління седана. Модель має попит у молодої аудиторії, тому очікуються нові яскраві кольори.

[ + – ] Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова Фото: AutoYa [ + – ] Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова [ + – ] Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова [ + – ] Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова [ + – ] Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова [ + – ] Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова [ + – ] Volkswagen Jetta може отримати нові кольори кузова

Раніше Фокус писав, що оновлений Volkswagen Touareg 2023 модельного року сфотографували майже без камуфляжу.