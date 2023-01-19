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Авто

Новый электромобиль Volkswagen ID.3 2023 впервые показали на публике (фото)

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Volkswagen ID.3 жебютировал в камуфляже

Электрокар Volkswagen ID.3 изменится внешне и получит улучшенный салон. Линейку модели пополнит мощная спортивная версия с полным приводом.

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На автошоу в Брюсселе показали новый Volkswagen ID.3. Электрический хэтчбек пройдет обновление и поступит в продажу в ближайшее время по цене от 43 995 евро. Об этом сообщает издание Auto Bild.

Электромобиль Volkswagen ID.3 2023 ранее рассекретили на официальных рендерах. Премьеру модели не афишировали и хэтчбек привезли на автосалон в камуфляже, но отличия обновленной модели можно разглядеть. У нее новые фары и измененные бамперы. Аэродинамика авто улучшена, что даст возможность на 2% увеличить запас хода.

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Салон электромобиля претерпел серьезные изменения

Салон Volkswagen ID.3 претерпел гораздо более существенные изменения. Автомобиль получил новую переднюю панель, другой блок климата и увеличенный 12-дюймовый тачскрин мультимеида.

В отделке салона стали активнее использовать материалы, полученные путем вторичной переработки. Кроме того, доработаны виртуальный щиток приборов, проекция на лобовое стекло, адаптивный круиз-контроль и парковочный автопилот.

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В линейке останутся заднеприводные версии на 150-204 л. с. с батареями на 55, 62 и 77 кВт∙ч. Также ожидается спортивный полноприводной вариант GTX мощностью 300 либо 340 л. с.

Ранее Фокус рассказывал про новый седан Volkswagen Jetta. У него также может появиться электрический вариант.

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