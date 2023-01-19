Новий електромобіль Volkswagen ID.3 2023 року вперше показали на публіці (фото)

Електрокар Volkswagen ID.3 зміниться зовні та отримає покращений салон. Лінійку моделі поповнить потужна спортивна версія з повним приводом.

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На автошоу у Брюсселі показали новий Volkswagen ID.3. Електричний хетчбек пройде оновлення та надійде у продаж найближчим часом за ціною від 43 995 євро. Про це повідомляє видання Auto Bild.

Електромобіль Volkswagen ID.3 2023 раніше розсекретили на офіційних рендерах. Прем'єру моделі не афішували, і хетчбек привезли на автосалон у камуфляжі, але відмінності оновленої моделі можна побачити. У неї нові фари та змінені бампери. Аеродинаміка авто покращена, що дасть можливість на 2% збільшити запас ходу.

[ + – ] Салон електромобіля зазнав серйозних змін

Салон Volkswagen ID.3 зазнав значно суттєвіших змін. Автомобіль отримав нову передню панель, інший блок клімату та збільшений 12-дюймовий тачскрин мультимеїду.

В обробці салону стали активніше використовувати матеріали, отримані шляхом вторинної переробки. Крім того, доопрацьовано віртуальний щиток приладів, проекцію на лобове скло, адаптивний круїз-контроль та паркувальний автопілот.

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У лінійці залишаться задньопривідні версії на 150-204 к. с. з батареями на 55, 62 та 77 кВт∙год. Також очікується спортивний повнопривідний варіант GTX потужністю 300 або 340 к. с.

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