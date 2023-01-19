Бюджетний спорткар: Volkswagen Polo 2023 отримав нову заряджену версію (фото)

Новий Volkswagen Polo GTS оснащений 1,4-літровим 150-сильним турбомотором та 6-ступінчастим автоматом. Він розганяється до 100 км/год за 8,3 сек і розвиває 206 км/год.

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Лінійку Volkswagen Polo 2023 доповнив новий спортивний варіант GTS. Заряджений хетчбек надійде у продаж за ціною від 28 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

[ + – ] Хетчбек здатний розвинути 206 км/год Фото: Volkswagen

Нова версія стане доступнішою альтернативою Volkswagen Polo GTI. В основі хетчбека лежить спрощений VW Polo Track вартістю 15 000 доларів. Першими нову модель зможуть купити у Бразилії.

Новий Volkswagen Polo GTS оснащений 1,4-літровою бензиновою турбочетвіркою TSI потужністю 150 к. с. та 6-ступінчастою автоматичною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 8,3 сек і розвиває 206 км/год. Нагадаємо, що у Polo GTI під капотом встановлений 2,0-літровий 207-сильний турбомотор.

[ + – ] Кермо Polo GTS обшитий перфорованою шкірою Фото: Volkswagen

Візуально Volkswagen Polo GTS практично не відрізняється від свого потужнішого побратима. У хетчбека така ж решітка радіатора з червоною вставкою, широкий повітрозабірник у бампері, обважування та спойлер на даху. Стандартними є матричні фари та 18-дюймові диски.

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Салон Volkswagen Polo GTS також мало чим відрізняється від інтер'єру GTI. Кермо обшитий перфорованою шкірою і скошене знизу, встановлені спортивні сидіння, а обробку розбавляє червона прострочка.

[ + – ] Хетчбек отримав спортивні сидіння Фото: Volkswagen

Обов'язковими є віртуальна панель приладів та 10,1-дюймовий тачскрин. Комплектація не настільки багата, як у VW Polo GTI, але все ж таки включає клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, бездротову зарядку для смартфонів і систему автоматичного гальмування.

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