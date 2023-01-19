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Авто

Бюджетный спорткар: Volkswagen Polo 2023 получил новую заряженную версию (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Polo GTS станет бюджетной альтернативой модели GTI

Новый Volkswagen Polo GTS оснащен 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и 6-ступенчатым автоматом. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,3 с и развивает 206 км/ч.

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Линейку Volkswagen Polo 2023 пополнил новый спортивный вариант GTS. Заряженный хэтчбек поступит в продажу по цене от 28 500 долларов. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.

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Хэтчбек способен развить 206 км/ч
Фото: Volkswagen

Новая версия станет более доступной альтернативой Volkswagen Polo GTI. В основе хэтчбека лежит упрощенный VW Polo Track стоимостью 15 000 долларов. Первыми новую модель смогут купить в Бразилии.

Новый Volkswagen Polo GTS оснащен 1,4-литровой бензиновой турбочетверкой TSI мощностью 150 л. с. и 6-ступенчатой автоматической КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 8,3 с и развивает 206 км/ч. Напомним, что у Polo GTI под капотом установлен 2,0-литровый 207-сильный турбомотор.

Новый Volkswagen Polo GTS, Новый Volkswagen Polo, Volkswagen Polo GTS, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo GTI Fullscreen
Руль Polo GTS обшит перфорированной кожей
Фото: Volkswagen

Визуально Volkswagen Polo GTS практически не отличается от своего более мощного собрата. У хэтчбека такая же решетка радиатора с красной всатвкой, широкий воздухозаборник в бампере, обвес и спойлер на крыше. Стандартными являются матричные фары и 18-дюймовые диски.

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Салон Volkswagen Polo GTS также мало чем отличается от интерьера GTI. Руль обшит перфорированной кожей и скошен снизу, установлены спортивные сиденья, а отделку разбавляет красная прострочка.

Новый Volkswagen Polo GTS, Новый Volkswagen Polo, Volkswagen Polo GTS, Volkswagen Polo 2023, Volkswagen Polo GTI Fullscreen
Хэтчбек получил спортивные сиденья
Фото: Volkswagen

Обязательными являются виртуальная панель приборов и 10,1-дюймовый тачскрин. Комплектация не столь богата, как в VW Polo GTI, но все же включает климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, беспроводную зарядку для смартфонов и систему автоматического торможения.

Ранее Фокус сообщал, что новый Volkswagen Jetta 2024 показали до премьеры. У седана может появиться электрический вариант.

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