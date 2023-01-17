Ціна $11 200 та запас ходу 333 км: розсекречено новий електрокар від General Motors (фото)

Wuling Bingo – компактний хетчбек В-класу завдовжки близько 4 метрів. Електромобіль запропонують у версіях потужністю 41 та 68 к. с.

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Опубліковано офіційні фото Wuling Bingo. Компактний електрокар надійде у продаж до кінця першого кварталу цього року за ціною від 11 200 до 16 850 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Знімки потрапили до інтернету з бази даних міністерства промисловості Китаю. Марка Wuling належить американському концерну General Motors. У її лінійці вже кілька компактних бюджетних електрокарів. Спочатку вони продавалися лише у Китаї, але тепер поступово виходять на глобальний ринок.

[ + – ] Хетчбек досягає майже 4 м завдовжки

Новий Wuling Bingo – невеликий електричний хетчбек В-класу. У його зовнішньому вигляді переважають плавні лінії, а фари та ліхтарі виконані краплеподібними. У п'яті двері вбудований спойлер.

Габарити Wuling Bingo 2023:

Довжина – 3950 мм

Ширина – 1708 мм

Висота – 1580 мм

Колісна база – 2560 мм

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Салон хетчбека ще не показали. Відомо, що електромобіль Wuling отримає цифрову панель приладів та сидіння з інтегрованими підголівниками.

[ + – ] Модель запропонують у версіях на 41 та 68 к. с.

Натомість розкрито характеристики Wuling Bingo. Модель вагою всього 990 кг запропонують у версіях 41 та 68 к. с. Максимальна швидкість в обох випадках буде обмежена на 100 км/год.

На вибір будуть доступні батареї ємністю 17,3 та 31,9 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становитиме 203 км, у другому – 333 км.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors також працюють над елегантним конкурентом Tesla Model Y.

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