Ціна 15 000 євро і немає даху: у Латвії показали найдешевший електрокар у Європі (фото)

Двомісний кабріолет Freze Froggy EV Beachstar оснащений 67-сильним мотором і має запас ходу до 300 км. У топовій версії його салон оброблений шкірою крокодила.

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Латвійська компанія Dartz, відома своїми ексклюзивними розкішними позашляховиками, представила недорогий електричний кабріолет Freze Froggy EV Beachstar. Він надходить у продаж за ціною від 15 000 євро. Подробиці авто розкрили на сайті виробника.

[ + – ] В основі авто лежить китайський Wuling HongGuang Mini EV

Новий Freze Froggy EV Beachstar — найдешевший електромобіль із Європи. Втім, у Dartz схитрили, адже основою для авто послужив бюджетний електромобіль Wuling HongGuang Mini EV, створений фахівцями General Motors.

[ + – ] Позаду встановлений карбоновий спойлер

У моделі-донора зрізали дах та встановили невеликий скляний козирок. Також з'явилися дуги за сидіннями та карбоновий задній спойлер.

[ + – ] У версії The Winners Edition салон оброблений шкірою крокодила

Крім того, електрокар Freze Froggy EV Beachstar отримав потужніший електромотор на 67 к. с. і здатний розвинути 105 км/год. На вибір запропоновані варіанти із запасом ходу 200 та 300 км.

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Першим у продаж надійшла лімітована серія The Winners Edition. Її ціну не вказують, але вона буде відчутно дорожчою за базовий Froggy EV.

[ + – ] У комплекті до авто йде дорога парасолька

Річ у тому, що авто виконане у традиційному розкішному стилі Dartz. Його салон оброблений шкірою крокодила та карбоном, а оснащення поповнили преміальна аудіосистема Bang & Olufsen та набір для пікніка у багажнику. У комплекті з авто йде дорога парасолька з ручкою, інкрустованою кристалами Сваровські.

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