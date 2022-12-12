Ціна 15 000 євро і немає даху: у Латвії показали найдешевший електрокар у Європі (фото)
Двомісний кабріолет Freze Froggy EV Beachstar оснащений 67-сильним мотором і має запас ходу до 300 км. У топовій версії його салон оброблений шкірою крокодила.
Латвійська компанія Dartz, відома своїми ексклюзивними розкішними позашляховиками, представила недорогий електричний кабріолет Freze Froggy EV Beachstar. Він надходить у продаж за ціною від 15 000 євро. Подробиці авто розкрили на сайті виробника.
Новий Freze Froggy EV Beachstar — найдешевший електромобіль із Європи. Втім, у Dartz схитрили, адже основою для авто послужив бюджетний електромобіль Wuling HongGuang Mini EV, створений фахівцями General Motors.
У моделі-донора зрізали дах та встановили невеликий скляний козирок. Також з'явилися дуги за сидіннями та карбоновий задній спойлер.
Крім того, електрокар Freze Froggy EV Beachstar отримав потужніший електромотор на 67 к. с. і здатний розвинути 105 км/год. На вибір запропоновані варіанти із запасом ходу 200 та 300 км.Важливо
Першим у продаж надійшла лімітована серія The Winners Edition. Її ціну не вказують, але вона буде відчутно дорожчою за базовий Froggy EV.
Річ у тому, що авто виконане у традиційному розкішному стилі Dartz. Його салон оброблений шкірою крокодила та карбоном, а оснащення поповнили преміальна аудіосистема Bang & Olufsen та набір для пікніка у багажнику. У комплекті з авто йде дорога парасолька з ручкою, інкрустованою кристалами Сваровські.
Раніше Фокус розповідав, що у Великій Британії створюють електричний позашляховик із запасом ходу 7000 км.