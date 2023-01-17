Цена $11 200 и запас хода 333 км: рассекеречен новый электрокар от General Motors (фото)

Wuling Bingo — компактный хэтчбек В-класса длиной около 4 метров. Электромобиль предложат в версиях мощностью 41 и 68 л. с.

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Опубликованы официальные фото Wuling Bingo. Компактный электрокар поступит в продажу до конца первого квартала нынешнего года по цене от 11 200 до 16 850 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Снимки попали в интернет из базы данных министерства промышленности Китая. Марка Wuling принадлежит американскому концерну General Motors. В ее линейке которой уже несколько компактных бюджетных электрокаров. Изначально они продавались только в Китае, но теперь постепенно выходят на глобальный рынок.

[ + – ] Хэтчбек достигает почти 4 м в длину

Новый Wuling Bingo – небольшой электрический хэтчбек В-класса. В его внешнем виде преобладают плавные линии, а фары и фонари выполнены каплевидными. В пятую дверь интегрирован спойлер.

Габариты Wuling Bingo 2023:

Длина – 3950 мм

Ширина – 1708 мм

Высота – 1580 мм

Колесная база – 2560 мм

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Салон хэтчбека еще не показали. Известно, что электромобиль Wuling получит цифровую панель приборов и сиденья с интегрированными подголовниками.

[ + – ] Модель предложат в версиях на 41 и 68 л. с.

Зато раскрыты характеристики Wuling Bingo. Модель весом всего 990 кг предложат в версиях 41 и 68 л. с. Максимальная скорость в обоих случаях будет ограничена на 100 км/ч.

На выбор будут доступны батареи емкостью 17,3 и 31,9 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит 203 км, во втором – 333 км.

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