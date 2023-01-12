General Motors готовят элегантного конкурента Tesla Model Y: подробности и фото

Кроссовер Buick Electra E4 отличается элегантным дизайном с аркообразной крышей. Электрокар дебютирует в 245-сильной переднеприводной версии, а позже появится более мощный вариант с полным приводом.

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Опубликованы первые фото Buick Electra E4. Новый купе-кроссовер уже поступил в производство на китайском предприятии SAIC-GM в обстановке строгой секретности. Он будет стоить примерно от $50 000 станет конкурентом Tesla Model Y. Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Buick станет более стильной альтернативой семейной модели Electra E5. У него схожий дизайн передней части с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами. Вместе с тем, купе-кроссовер смотрится элегантнее благодаря аркообразной крыше и плавным линиям кузова. Узкое заднее стекло прикрыто спойлером.

[ + – ] Кроссовер предложат с передним и полным приводом Фото: autohome.com.cn

Новый Buick Electra E4 построен на платформе Ultium, как и большинство электрокаров от General Motors. По габаритам он сопоставим с собратом.

Размеры Buick Electra E4 2023:

Длина – 4818 мм

Ширина – 1912 мм

Высота – 1580 мм

Колесная база – 2954 мм

Масса – 2160 кг

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Салон Buick Electra E4 еще не показали, но зато раскрыли некоторые характеристики модели. Первой дебютирует переднеприводная 245-сильная версия, а позже ожидается более мощный вариант с полным приводом. Запас хода не разглашают, но у других моделей на платформе Ultium он составляет 400-500 км.

Ранее Фокус сообщал, что General Motors также готовят конкурента Jeep Wrangler и Ford Bronco.