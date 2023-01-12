General Motors готують елегантного конкурента Tesla Model Y: подробиці та фото

Кросовер Buick Electra E4 відрізняється елегантним дизайном з аркоподібним дахом. Електрокар дебютує в 245-сильній передньопривідній версії, а потім з'явиться потужніший варіант з повним приводом.

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Опубліковано перші фото Buick Electra E4. Новий купе-кросовер вже надійшов у виробництво на китайському підприємстві SAIC-GM за умов суворої таємності. Він коштуватиме приблизно від $50 000 стане конкурентом Tesla Model Y. Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Buick стане стильнішою альтернативою сімейній моделі Electra E5. У нього схожий дизайн передньої частини з вираженим носом і тоненькими діодними фарами. Разом з тим, купе-кросовер виглядає елегантніше завдяки аркоподібному даху та плавним лініям кузова. Вузьке заднє скло прикрите спойлером.

[ + – ] Кросовер запропонують з переднім та повним приводом Фото: autohome.com.cn

Новий Buick Electra E4 побудований на платформі Ultium, як більшість електрокарів від General Motors. За габаритами він можна порівняти з побратимом.

Розміри Buick Electra E4 2023:

Довжина – 4818 мм

Ширина – 1912 мм

Висота – 1580 мм

Колісна база – 2954 мм

Маса – 2160 кг

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Салон Buick Electra E4 ще не показали, зате розкрили деякі характеристики моделі. Першою дебютує передньопривідна 245-сильна версія, а пізніше очікується потужніший варіант з повним приводом. Запас ходу не розголошують, але інші моделі на платформі Ultium становлять 400-500 км.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors також готують конкурента Jeep Wrangler та Ford Bronco.