General Motors готують елегантного конкурента Tesla Model Y: подробиці та фото
Кросовер Buick Electra E4 відрізняється елегантним дизайном з аркоподібним дахом. Електрокар дебютує в 245-сильній передньопривідній версії, а потім з'явиться потужніший варіант з повним приводом.
Опубліковано перші фото Buick Electra E4. Новий купе-кросовер вже надійшов у виробництво на китайському підприємстві SAIC-GM за умов суворої таємності. Він коштуватиме приблизно від $50 000 стане конкурентом Tesla Model Y. Про це повідомляє сайт Autohome.
Електромобіль Buick стане стильнішою альтернативою сімейній моделі Electra E5. У нього схожий дизайн передньої частини з вираженим носом і тоненькими діодними фарами. Разом з тим, купе-кросовер виглядає елегантніше завдяки аркоподібному даху та плавним лініям кузова. Вузьке заднє скло прикрите спойлером.
Новий Buick Electra E4 побудований на платформі Ultium, як більшість електрокарів від General Motors. За габаритами він можна порівняти з побратимом.
Розміри Buick Electra E4 2023:
- Довжина – 4818 мм
- Ширина – 1912 мм
- Висота – 1580 мм
- Колісна база – 2954 мм
- Маса – 2160 кг
Салон Buick Electra E4 ще не показали, зате розкрили деякі характеристики моделі. Першою дебютує передньопривідна 245-сильна версія, а пізніше очікується потужніший варіант з повним приводом. Запас ходу не розголошують, але інші моделі на платформі Ultium становлять 400-500 км.
Раніше Фокус повідомляв, що General Motors також готують конкурента Jeep Wrangler та Ford Bronco.