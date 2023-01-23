Новий Volkswagen Passat B9 розсекретили до прем'єри (фото)

Volkswagen Passat B9 буде запропонований виключно в кузові універсал. Всі бензинові та дизельні двигуни моделі доповнять гібридною установкою.

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В інтернеті з'явилися перші зображення Volkswagen Passat дев'ятого покоління. Презентація моделі має відбутися цьогоріч. Про це повідомляє сайт Carsccops.

Новий Volkswagen Passat B9 неодноразово бачили на тестах. Прототипи моделі були закамуфльовані, але все ж таки дизайн вдалося розглянути і на основі шпигунських фото й створили рендери.

[ + – ] Volkswagen Passat B9 запропонують виключно у кузові універсал Фото: carscoops.com

Volkswagen Passat 2023 запропонують виключно у кузові універсал — седан уже зняли з виробництва і на зміну йому прийде електромобіль Volkswagen ID.7. Passat, як і раніше, буде побудований на платформі MQB, а його близьким родичем стане Skoda Superb нового покоління. Дві моделі готуються випускати на заводі у Братиславі.

Дизайн Volkswagen Passat B9 витриманий у дусі молодшого Golf. В авто розкосі фари і широка решітка радіатора. Зовнішній вигляд вийшов елегантнішим, ніж у попередника.

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Універсал Volkswagen Passat підросте в розмірах, що зробить його просторішим усередині та збільшить об'єм багажника. Салон на рендерах не показали, але відомо, що авто отримає збільшений віртуальний щиток приладів і величезний 15-дюймовий тачскрін мультимедіа.

Новий VW Passat 2023 збереже бензинові турбомотори об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літрові турбодизелі, але їх доповнять 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Можна вибрати передній або повний привід.

Флагманом у лінійці стане гібрид, що підзаряджається. Його потужність планують збільшити до 272 к. с., а запас ходу на електротязі зросте до 100 км.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Volkswagen Jetta також розсекретили на перших зображеннях.