Volkswagen презентувала недорогий міський кросовер за $23 500 (фото)
Кросоверу Volkswagen Tharu змінили дизайн та інтер'єр. Модель буде доступна в бензиновій та електричній версіях.
Опубліковано перші фото Volkswagen Tharu 2023. Бюджетний компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж із весни за ціною приблизно від 23 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.
Оновлений Volkswagen Tharu (у деяких країнах модель відома як Taos) можна впізнати за новою решіткою радіатора та діодним підсвічуванням, збільшених фарах і агресивнішим бампером. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Також замінено передні крила, а за доплату запропоновано позашляховий пакет із захисним пластиковим обвісом.Важливо
Головні нововведення в салоні — кермо від VW Golf і великий 12-дюймовий тачскрин мультимедійної системи. Топові версії одержали віртуальну панель приладів. Серед опцій є панорамний дах, камери кругового огляду й адаптивний круїз-контроль.
На зміну 1,4-літровому бензиновому мотору прийшла 1,5-літрова турбочетвірка потужністю 160 к.с. Також у лінійці залишається 2,0-літровий 190-сильний двигун із наддувом, а в деяких країнах запропоновано й 136-сильний електромобіль Volkswagen e-Tharu із запасом ходу 315 км. Привід у кросовера може бути переднім чи повним.
Раніше Фокус повідомляв, що новий електромобіль Volkswagen ID.3 було сфотографовано до презентації.