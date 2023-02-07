Volkswagen презентувала недорогий міський кросовер за $23 500 (фото)

Кросоверу Volkswagen Tharu змінили дизайн та інтер'єр. Модель буде доступна в бензиновій та електричній версіях.

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Опубліковано перші фото Volkswagen Tharu 2023. Бюджетний компактний кросовер пройшов фейсліфтинг і надійде в продаж із весни за ціною приблизно від 23 500 доларів. Про це повідомляє офіційний сайт Volkswagen.

[ + – ] Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: Volkswagen

Оновлений Volkswagen Tharu (у деяких країнах модель відома як Taos) можна впізнати за новою решіткою радіатора та діодним підсвічуванням, збільшених фарах і агресивнішим бампером. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. Також замінено передні крила, а за доплату запропоновано позашляховий пакет із захисним пластиковим обвісом.

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Головні нововведення в салоні — кермо від VW Golf і великий 12-дюймовий тачскрин мультимедійної системи. Топові версії одержали віртуальну панель приладів. Серед опцій є панорамний дах, камери кругового огляду й адаптивний круїз-контроль.

[ + – ] У салоні замінено кермо та сенсорний дисплей Фото: Volkswagen

На зміну 1,4-літровому бензиновому мотору прийшла 1,5-літрова турбочетвірка потужністю 160 к.с. Також у лінійці залишається 2,0-літровий 190-сильний двигун із наддувом, а в деяких країнах запропоновано й 136-сильний електромобіль Volkswagen e-Tharu із запасом ходу 315 км. Привід у кросовера може бути переднім чи повним.

Раніше Фокус повідомляв, що новий електромобіль Volkswagen ID.3 було сфотографовано до презентації.