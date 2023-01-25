Новий електромобіль Volkswagen ID.3 2023 року вперше помітили на дорогах (фото)

Дизайн Volkswagen ID.3 допрацювали для покращення аеродинаміки та збільшення запасу ходу. Електромобіль ще не презентували, але він уже надійшов у продаж.

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Новий Volkswagen ID.3 2023 року розсекретили до прем'єри. Електричний хетчбек сфотографували під час тестів за полярним колом у Скандинавії. Про це повідомляє сайт Motor1.

[ + – ] Хетчбеку змінили оптику та передній бампер Фото: Motor1.com

Електромобіль Volkswagen ID.3 пройшов оновлення і буде офіційно презентований навесні. Раніше німецький автовиробник опублікував рендери моделі й навіть привіз її на автосалон у Брюсселі, проте обклеїв хетчбек камуфляжною плівкою.

А ось тестові прототипи виявилися не прикриті камуфляжем, що дало повною мірою розглянути дизайн Volkswagen ID.3 2023. Електрокару змінили оптику та бампери, що покращило аеродинаміку й дозволило збільшити запас ходу на 2% без доробок батареї.

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Салон Volkswagen ID.3 на шпигунські фото не потрапив, але на опублікованих раніше знімках видно, що він зазнав серйозніших змін, ніж дизайн. Хетчбек отримав нову передню панель та збільшений 12,3-дюймовий тачскрін. В обробці використані матеріали, отримані шляхом вторинної переробки.

[ + – ] Електрокар уже доступний для замовлення Фото: Motor1.com

Як і раніше електромобіль Volkswagen ID.3 буде доступний у версіях на 150 і 204 к. с. з батареями ємністю 55, 62 та 77 кВт∙год. Також очікується, що лінійку поповнить повнопривідний спортивний варіант GTX потужністю не менше ніж 300 к. с.

Новий Volkswagen ID.3 презентують навесні, але він вже доступний для замовлення. Ціни стартують із 43 995 євро.

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