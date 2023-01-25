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Авто

Китайський Renault: в Україні з'явилися недорогі електрокросовери за $15 000 (фото)

Dongfeng EX1, новий Dongfeng EX1, електромобіль Dongfeng, електромобіль Renault
Фото: autohome.com.cn | Dongfeng EX1 Pro — компактний 3,7-метровий електрокросовер

Кросовер Dongfeng EX1 Pro є ліцензійною копією Renault City K-ZE. Компактний 3,7-метровий електрокар має місткий багажник, а його запас ходу становить 270 км.

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На українському ринку з'явились електромобілі Dongfeng EX1 Pro. Бюджетні компактні кросовери коштують в еквіваленті 14 500 — 15 500 доларів. Про це повідомляє сайт Ampercar.

Dongfeng EX1 Pro — китайська ліцензійна копія електромобіля Renault City K-ZE. У Європі у неї є близнюк Dacia Spring Electric.

Dongfeng EX1, новий Dongfeng EX1, електромобіль Dongfeng, електромобіль Renault Fullscreen
Електрокар є ліцензійною копією Renault City K-ZE
Фото: autohome.com.cn

Кросовер Dongfeng EX1 Pro досягає 3,7 м у довжину та важить менше від тонни. Він відрізняється підтягнутим дизайном із короткими звисами кузова та розширеними крилами. Нижня частина кузова прикрита пластиковими захисними накладками.

Dongfeng EX1, новий Dongfeng EX1, електромобіль Dongfeng, електромобіль Renault Fullscreen
У салоні встановлений 8,0-дюймовий тачскрин
Фото: autohome.com.cn

Салон Dongfeng EX1 Pro є досить простим. Електрокар розрахований на чотирьох осіб і має місткий 300-літровий багажник. В авто цифровий спідометр, а на центральній панелі встановлений 8-дюймовий тачскрин. Базова версія отримала кондиціонер, парктронік та ESP, а топова — навігацію та камеру заднього виду.

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Китайський електромобіль оснащений 45-сильним двигуном і здатний розвинути 105 км/год і розганяється до 100 км/год за 12,1 с. Акумуляторна батарея місткістю 27 кВт-год забезпечує запас ходу 270 км, а її швидка зарядка на 80% займає 50 хвилин.

Dongfeng EX1, новий Dongfeng EX1, електромобіль Dongfeng, електромобіль Renault Fullscreen
Запас ходу електрокара складає 270 км
Фото: autohome.com.cn

До речі, у Китаї вже з'явилася оновлена версія моделі. У неї покращено салон, розширено комплектацію та встановлено збільшену батарею.

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