Китайський Renault: в Україні з'явилися недорогі електрокросовери за $15 000 (фото)

Кросовер Dongfeng EX1 Pro є ліцензійною копією Renault City K-ZE. Компактний 3,7-метровий електрокар має місткий багажник, а його запас ходу становить 270 км.

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На українському ринку з'явились електромобілі Dongfeng EX1 Pro. Бюджетні компактні кросовери коштують в еквіваленті 14 500 — 15 500 доларів. Про це повідомляє сайт Ampercar.

Dongfeng EX1 Pro — китайська ліцензійна копія електромобіля Renault City K-ZE. У Європі у неї є близнюк Dacia Spring Electric.

[ + – ] Електрокар є ліцензійною копією Renault City K-ZE Фото: autohome.com.cn

Кросовер Dongfeng EX1 Pro досягає 3,7 м у довжину та важить менше від тонни. Він відрізняється підтягнутим дизайном із короткими звисами кузова та розширеними крилами. Нижня частина кузова прикрита пластиковими захисними накладками.

[ + – ] У салоні встановлений 8,0-дюймовий тачскрин Фото: autohome.com.cn

Салон Dongfeng EX1 Pro є досить простим. Електрокар розрахований на чотирьох осіб і має місткий 300-літровий багажник. В авто цифровий спідометр, а на центральній панелі встановлений 8-дюймовий тачскрин. Базова версія отримала кондиціонер, парктронік та ESP, а топова — навігацію та камеру заднього виду.

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Китайський електромобіль оснащений 45-сильним двигуном і здатний розвинути 105 км/год і розганяється до 100 км/год за 12,1 с. Акумуляторна батарея місткістю 27 кВт-год забезпечує запас ходу 270 км, а її швидка зарядка на 80% займає 50 хвилин.

[ + – ] Запас ходу електрокара складає 270 км Фото: autohome.com.cn

До речі, у Китаї вже з'явилася оновлена версія моделі. У неї покращено салон, розширено комплектацію та встановлено збільшену батарею.

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