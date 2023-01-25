Китайский Renault: в Украине появились недорогие электрокроссоверы за $15 000 (фото)

Кроссовер Dongfeng EX1 Pro является лицензионной копией Renault City K-ZE. Компактный 3,7-метровый электрокар обладает вместительным багажником, а его запас хода составляет 270 км.

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На украинском рынке появились электромобили Dongfeng EX1 Pro. Бюджетные компактные кроссоверы стоят в эквиваленте 14 500 – 15 500 долларов. Об этом сообщает сайт Ampercar.

Dongfeng EX1 Pro – китайская лицензионная копия электромобиля Renault City K-ZE. В Европе у нее есть близнец Dacia Spring Electric.

[ + – ] Электрокар является лицензионной копией Renault City K-ZE Фото: autohome.com.cn

Кроссовер Dongfeng EX1 Pro достигает 3,7 м в длину и весит менее тонны. Он отличается подтянутым дизайном с короткими свесами кузова и расширенными крыльями. Нижняя часть кузова прикрыта защитными пластиковыми накладками.

[ + – ] В салоне установлен 8,0-дюймовый тачскрин Фото: autohome.com.cn

Салон Dongfeng EX1 Pro довольно простой. Электрокар рассчитан на четырех человек и обладает вместительным 300-литровым багажником. У авто цифровой спидометр, а на центральной панели установлен 8-дюймовый тачскрин. Базовая версия получила кондиционер, парктроник и ESP, а топовая – навигацию и камеру заднего вида.

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Китайский электромобиль оснащен 45-сильным мотором и способен развить 105 км/ч и разгоняется до 100 км/ч за 12,1 с. Аккумуляторная батарея емкостью 27 кВтч обеспечивает запас хода в 270 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает 50 минут.

[ + – ] Запас хода электрокара составляет 270 км Фото: autohome.com.cn

К слову, в Китае уже появилась обновленная версия модели. У нее улучшен салон, расширена комплектация и установлена увеличенная батарея.

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