Новый электромобиль Volkswagen ID.3 2023 впервые заметили на дорогах (фото)

Дизайн Volkswagen ID.3 доработали для улучшения аэродинамики и увеличения запаса хода. Электромобиль еще не презентовали, но он уже поступил в продажу.

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Новый Volkswagen ID.3 2023 рассекретили до премьеры. Электрический хэтчбек сфотографировали во время тестов за полярным кругом в Скандинавии. Об этом сообщает сайт Motor1.

[ + – ] Хэтчбеку изменили оптику и передний бампер Фото: Motor1.com

Электромобиль Volkswagen ID.3 прошел обновление и будет официально презентован весной. Ранее немецкий автопроизводитель опубликовал рендеры модели и даже привез ее на автосалон в Брюсселе, однако обклеил хэтчбек камуфляжной пленкой.

А вот тестовые прототипы оказались не прикрыты камуфляжем, что дало в полной мере рассмотреть дизайн Volkswagen ID.3 2023. Электрокару изменили оптику и бамперы, что улучшило аэродинамику и позволило увеличить запас хода на 2% без доработок батареи.

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Салон Volkswagen ID.3 на шпионские фото не попал, но на опубликованных ранее снимках видно, что он претерпел более серьезные изменения, чем дизайн. Хэтчбек получил новую переднюю панель и увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин. В отделке использованы материалы, полученные путем вторичной переработки.

[ + – ] Электрокар уже доступен для заказа Фото: Motor1.com

Как и прежде, электромобиль Volkswagen ID.3 будет доступен в версиях на 150 и 204 л. с. с батареями емкостью 55, 62 и 77 кВт∙ч. Также ожидается, что линейку пополнит полноприводной спортивный вариант GTX мощностью не менее 300 л. с.

Новый Volkswagen ID.3 презентуют весной, но при этом он уже доступен для заказа. Цены стартуют 43 995 евро.

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