Nissan Leaf превратили в безумный трековый болид c бензиновым двигателем (видео)

Инженер решил построить самый необычный в мире гибрид на базе Nissan Leaf. В итоге автомобиль стал издавать невероятный звук и стал гораздо быстрее.

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Умелец Дерек Янг из Сан-Франциско построил гибридный трековый спорткар на базе электромобиля Nissan Leaf. Авто оснастили двигателем Kawasaki ZX-10R, который способен раскручиваться до 13 000 об/мин. Видео опубликовали на YouTube-канале SuperfastMatt.

Дерек Янг решил построить самый необычный автомобиль с мотоциклетным двигателем, который только можно представить. Он заявил, что Nissan Leaf оказался отличным вариантом из-за своей невысокой стоимости и простоты.

Энтузиаст нашел подержанный Nissan Leaf с плохой батареей, который обошелся ему дешево. Он решил поставить двигатель Kawasaki на заднюю ось, чтобы сделать автомобиль полноприводным.

Дерек Янг является инженером, поэтому для него не оказалось проблемой модифицировать электромобиль. Умелец установил 998-кубовый мотор в измененный задний подрамник Lexus IS350, который разместился в задней части Nissan Leaf.

[ + – ] Для того чтобы установить двигатель Kawasaki ZX-10R в багажник Nissan Leaf, потребовались некоторые доработки Фото: Скриншот

Для того чтобы двигатель приводил в движение колеса, нужно было соединить цепной привод секвентальной трансмиссии с промежуточной звездочкой, которая затем вращала дифференциал. Также пришлось поработать над системой охлаждения мотора.

Электромотор и аккумуляторная батарея Nissan Leaf остались на месте. В итоге получился мощный гибрид с полным приводом.

Тормозная система была позаимствована от частей различных авто. Например, передние суппорты взяты от Nissan 370Z, а передние тормозные диски — от Ford Mustang.

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Дерек Янг теперь использует гибридный Nissan Leaf для поездок по гоночному треку. Он отметил, что звук двигателя на высоких оборотах просто потрясающий.

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