На смену Camry: Toyota начала выпуск электрического седана с запасом хода 600 км (фото)

Электромобиль Toyota bZ3 отличается футуристическим дизайном и нестандартной компоновкой салона. Седан предложен в версиях мощностью 184 и 245 л. с.

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Новая Toyota bZ3 поступила в производство. Электрический седан D-класса начнут продавать уже в этом месяце по цене от 27 400 до 31 800 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар Toyota bZ3 выпускают в Китае на совместном предприятии с FAW. Это вторая модель из новой "зеленой" линейке bZ и она станет электрической альтернативой Toyota Camry. По размерам седан несколько компактнее бензинового аналога.

[ + – ] Седан отличается футуристическим дизайном Фото: CarNewsChina

Габариты Toyota bZ3 2023:

Длина – 4725 мм

Ширина – 1835 мм

Высота – 1475 мм

Колесная база – 2880 мм

Масса – 1835 кг

Дизайн седана выдержан в духе электрокроссовера Toyota bZ4X – с выраженным "носом" и диодной вставкой между фарами. У авто аркообразная крыша, изогнутая оконная линия и короткие свесы кузова.

[ + – ] По размерам седан несколько компактнее Toyota Camry Фото: CarNewsChina

В салоне руль приплюснут, а виртуальный щиток приборов помещен очень высоко. На центральной панели установлен большой тачскрин портретного формата.

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Электромобиль Toyota bZ3 будет доступен в двух версиях. Начальный седан получит 184-сильный мотор и батарею от BYD на 50 кВт∙ч, а его запас хода составит 517 км.

[ + – ] В салоне панель приборов помещена непривычно высоко Фото: CarNewsChina

Топовая версия будет оснащен 245-сильным мотором и сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,5 с и развивать 160 км/ч. У нее батарея побольше (65,3 кВт∙ч), поэтому можно проехать 616 км без подзарядки.

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