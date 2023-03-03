На смену Camry: Toyota начала выпуск электрического седана с запасом хода 600 км (фото)
Электромобиль Toyota bZ3 отличается футуристическим дизайном и нестандартной компоновкой салона. Седан предложен в версиях мощностью 184 и 245 л. с.
Новая Toyota bZ3 поступила в производство. Электрический седан D-класса начнут продавать уже в этом месяце по цене от 27 400 до 31 800 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Электрокар Toyota bZ3 выпускают в Китае на совместном предприятии с FAW. Это вторая модель из новой "зеленой" линейке bZ и она станет электрической альтернативой Toyota Camry. По размерам седан несколько компактнее бензинового аналога.
Габариты Toyota bZ3 2023:
- Длина – 4725 мм
- Ширина – 1835 мм
- Высота – 1475 мм
- Колесная база – 2880 мм
- Масса – 1835 кг
Дизайн седана выдержан в духе электрокроссовера Toyota bZ4X – с выраженным "носом" и диодной вставкой между фарами. У авто аркообразная крыша, изогнутая оконная линия и короткие свесы кузова.
В салоне руль приплюснут, а виртуальный щиток приборов помещен очень высоко. На центральной панели установлен большой тачскрин портретного формата.Важно
Электромобиль Toyota bZ3 будет доступен в двух версиях. Начальный седан получит 184-сильный мотор и батарею от BYD на 50 кВт∙ч, а его запас хода составит 517 км.
Топовая версия будет оснащен 245-сильным мотором и сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,5 с и развивать 160 км/ч. У нее батарея побольше (65,3 кВт∙ч), поэтому можно проехать 616 км без подзарядки.
Ранее Фокус рассказывал и о новой Toyota Camry 2024. Седан лишится топового двигателя V6.
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