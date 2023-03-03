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Авто

На смену Camry: Toyota начала выпуск электрического седана с запасом хода 600 км (фото)

Электромобиль Toyota bZ, Toyota bZ3, новая Toyota bZ3, Toyota bZ3 2023, электрокар Toyota
Фото: CarNewsChina | Электромобиль Toyota bZ3 собирают в Китае

Электромобиль Toyota bZ3 отличается футуристическим дизайном и нестандартной компоновкой салона. Седан предложен в версиях мощностью 184 и 245 л. с.

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Новая Toyota bZ3 поступила в производство. Электрический седан D-класса начнут продавать уже в этом месяце по цене от 27 400 до 31 800 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрокар Toyota bZ3 выпускают в Китае на совместном предприятии с FAW. Это вторая модель из новой "зеленой" линейке bZ и она станет электрической альтернативой Toyota Camry. По размерам седан несколько компактнее бензинового аналога.

Электромобиль Toyota bZ, Toyota bZ3, новая Toyota bZ3, Toyota bZ3 2023, электрокар Toyota Fullscreen
Седан отличается футуристическим дизайном
Фото: CarNewsChina

Габариты Toyota bZ3 2023:

  • Длина – 4725 мм
  • Ширина – 1835 мм
  • Высота – 1475 мм
  • Колесная база – 2880 мм
  • Масса – 1835 кг

Дизайн седана выдержан в духе электрокроссовера Toyota bZ4X – с выраженным "носом" и диодной вставкой между фарами. У авто аркообразная крыша, изогнутая оконная линия и короткие свесы кузова.

Электромобиль Toyota bZ, Toyota bZ3, новая Toyota bZ3, Toyota bZ3 2023, электрокар Toyota Fullscreen
По размерам седан несколько компактнее Toyota Camry
Фото: CarNewsChina

В салоне руль приплюснут, а виртуальный щиток приборов помещен очень высоко. На центральной панели установлен большой тачскрин портретного формата.

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Электромобиль Toyota bZ3 будет доступен в двух версиях. Начальный седан получит 184-сильный мотор и батарею от BYD на 50 кВт∙ч, а его запас хода составит 517 км.

Электромобиль Toyota bZ, Toyota bZ3, новая Toyota bZ3, Toyota bZ3 2023, электрокар Toyota Fullscreen
В салоне панель приборов помещена непривычно высоко
Фото: CarNewsChina

Топовая версия будет оснащен 245-сильным мотором и сможет разгоняться до 100 км/ч за 7,5 с и развивать 160 км/ч. У нее батарея побольше (65,3 кВт∙ч), поэтому можно проехать 616 км без подзарядки.

Ранее Фокус рассказывал и о новой Toyota Camry 2024. Седан лишится топового двигателя V6.

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