Lexus готовит недорогой компактный электрокроссовер с запасом хода свыше 400 км (фото)

Lexus BX нацелен на европейский рынок и придет на смену модели UX. Основным конкурентом электрокара станет новый кроссовер Smart.

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Модельный ряд Lexus пополнит начальный электрокроссовер. Новую модель назовут BX и презентуют летом, а ее продажи стартуют под конец нынешнего года. Об этом стало известно журналистам сайта Motor.es.

Концерн Toyota уже зарегистрировал торговую марку Lexus BX. Изначально считалось, что это название припасено для компактного гибридного кроссовера на базе Toyota Yaris Cross, но теперь появилась информация, что модель будет доступна исключительно в электрической версии.

Кроссовер сможет проехать 400-450 км без подзарядки Фото: Motor.es

Электромобиль Lexus BX станет преемником кроссовера UX. Его основным конкурентом на европейском рынке называют новый Smart #1.

Модель построят на платформе e-TNGA, как и старший кроссовер Lexus RZ. Электрокар будет достигать примерно 4,3 м в длину, 1,75 м в ширину и 1,55 м в высоту.

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Дизайн Lexus BX 2024 будет выдержан в новом фирменном стиле. У кроссовера широкая безрамочная решетка радиатора, раскосые фары и изогнутая оконная линия.

Характеристики Lexus BX пока не разглашают. Известно, что кроссовер получит батарею емкостью 50-60 кВт∙ч, а запас хода составит около 400-450 км.

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