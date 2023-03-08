Ціна $20 000 і запас ходу 400 км: розсекречено найдоступніший електрокар Hyundai (фото)

Hyundai Ioniq 2 — електричний варіант мініатюрного 3,6-метрового кросовера Casper. Футуристичний дизайн авто витриманий у дусі Hyundai Kona та Staria.

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Опубліковано перше зображення Hyundai Ioniq 2. Компактний електричний кросовер має бути представлений наприкінці нинішнього або початку наступного року. Про це повідомляє сайт Monograph.

Ioniq 2 — електрична версія мініатюрного кросовера Hyundai Casper. Автомобіль досягає всього 3,6 м завдовжки й 1,6 м завширшки при колісній базі 2,4 м.

За дизайном електромобіль Hyundai Ioniq 2 значно відрізняється від бензинового побратима. Його передня частина виконана в дусі старшого брата Hyundai Kona та мінівена Staria. На всю ширину кузова проходить тоненька діодна смуга. Крім того, кросовер отримав висувні ручки дверей.

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Салон Hyundai Ioniq 2 2024 року не показали, але відомо, що електрокар отримає віртуальну панель приладів і 8,0-дюймовий сенсорний дисплей. Задні сидіння отримають горизонтальне регулювання та кут нахилу спинок, що змінюється.

Характеристики Hyundai Ioniq 2 поки що не розголошують. Заявлено лише, що запас ходу електрокара становитиме близько 400 км. Також відомо, що кросовер буде дещо дорожчим за бензинову модель, але все одно залишиться доступним — його ціна складе приблизно 20 000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai також готують недорогий електрокросовер Creta.

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