Перші зображення нового Hyundai Sonata 2024: він стане останньою версією моделі (фото)

Оновлений седан Hyundai Sonata відрізняється авангардним дизайном із незвичайною передньою частиною. У такому вигляді авто випускатимуть кілька років, а потім знімуть із виробництва.

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Опубліковано рендери та шпигунські фото нового Hyundai Sonata. Седан D-класу пройде ґрунтовну модернізацію та буде представлений до кінця першого півріччя. Про це повідомляє сайт Motor1.

[ + – ] Седан Hyundai Sonata помітили під час тестів

Дизайн Hyundai Sonata серйозно змінять у новому фірмовому стилі. За прикладом Hyundai Kona та Grandeur передня частина прикрашена тоненькою діодною смугою, а решітка радіатора збільшена у розмірах. Позаду оновлено ліхтарі. Також замінено капот та передні крила. Заряджені версії відрізняються агресивнішим дизайном.

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Салон Hyundai Sonata 2024 не показали, але його також змінять. Очікується, що на передній панелі встановлять два великі дисплеї.

[ + – ] Ззаду оновлено фари

А ось двигуни Hyundai Sonata залишаться незмінними. У різних країнах седан буде доступний з бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,6 л (180 к. с.), 2,0 л (240 к. с.) та 2,5 л (290 к. с.), а також гібридними установками на 195 та 205 к. с. Крім того, випускатимуть 2,0-літрову 150-сильну версію із заводським ГБО.

Новий Hyundai Sonata стане останньою версією моделі. Її планують зняти з виробництва до 2027 року, і нове покоління не планується, адже седани зараз програють конкуренцію кросоверам.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Hyundai Accent показали на перших офіційних зображеннях.