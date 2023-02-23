Перші зображення нового Hyundai Sonata 2024: він стане останньою версією моделі (фото)
Оновлений седан Hyundai Sonata відрізняється авангардним дизайном із незвичайною передньою частиною. У такому вигляді авто випускатимуть кілька років, а потім знімуть із виробництва.
Опубліковано рендери та шпигунські фото нового Hyundai Sonata. Седан D-класу пройде ґрунтовну модернізацію та буде представлений до кінця першого півріччя. Про це повідомляє сайт Motor1.
Дизайн Hyundai Sonata серйозно змінять у новому фірмовому стилі. За прикладом Hyundai Kona та Grandeur передня частина прикрашена тоненькою діодною смугою, а решітка радіатора збільшена у розмірах. Позаду оновлено ліхтарі. Також замінено капот та передні крила. Заряджені версії відрізняються агресивнішим дизайном.Важливо
Салон Hyundai Sonata 2024 не показали, але його також змінять. Очікується, що на передній панелі встановлять два великі дисплеї.
А ось двигуни Hyundai Sonata залишаться незмінними. У різних країнах седан буде доступний з бензиновими турбодвигунами об'ємом 1,6 л (180 к. с.), 2,0 л (240 к. с.) та 2,5 л (290 к. с.), а також гібридними установками на 195 та 205 к. с. Крім того, випускатимуть 2,0-літрову 150-сильну версію із заводським ГБО.
Новий Hyundai Sonata стане останньою версією моделі. Її планують зняти з виробництва до 2027 року, і нове покоління не планується, адже седани зараз програють конкуренцію кросоверам.
Раніше Фокус повідомляв, що новий Hyundai Accent показали на перших офіційних зображеннях.